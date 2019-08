Varenna. Torna il pranzo di Ferragosto in Villa Monastero

Visto il successo la Provincia di Lecco riproporrà l’evento

Il calendario delle aperture straordinarie di Villa Monastero

LECCO – Visto il successo della scorsa edizione, giovedì 15 agosto la Provincia di Lecco riproporrà l’evento in occasione di Ferragosto: un pranzo immerso nella meravigliosa cornice del Giardino Botanico di Villa Monastero.

Il ricco pranzo a buffet inizierà alle 12.30 nel giardino di Villa Monastero o, in caso di maltempo, sotto la tensostruttura a lago; sarà inoltre possibile visitare la Casa Museo e il Giardino Botanico.

L’iniziativa è su prenotazione (0341 830129 tutti i giorni dalle 10 alle 19.30) entro lunedì 12 agosto per un massimo di 60 persone.

Il costo dell’iniziativa è di 50 euro (41 euro per i residenti a Varenna) e di 20 euro per i bambini fino a 12 anni. Il menù e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.villamonastero.eu.

Aperture straordinarie

Sono inoltre previste aperture straordinarie serali di una parte del Giardino Botanico giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 agosto dalle 19.30 alle 23.00 con ingresso gratuito; per l’occasione sarà aperto anche il Bistrot di Villa Monastero.

Ad agosto la Casa Museo e il Giardino Botanico sono aperti tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30.

Il biglietto intero per la visita di Casa Museo e Giardino è di 9 euro (7 euro per i residenti in provincia di Lecco), per il solo Giardino è di 6 euro (4 euro per i residenti in provincia di Lecco).

L’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 6 euro (4 euro per i residenti in provincia di Lecco), per il solo Giardino è di 4 euro (2 euro per i residenti in provincia di Lecco).

L’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati Icom, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna.

E’ possibile acquistare il biglietto cumulativo per la visita di Villa Monastero e dei giardini della vicina Villa Cipressi nei giorni di apertura di quest’ultima.