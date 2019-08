Varenna, tutto pronto a Villa Cipressi per Spanish Dance to Flamanco

Lo spettacolo è in programma lunedì 12 alle 21.15. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

In scena un terzetto di artisti internazionali, accomunati dalla volontà di diffondere il meraviglioso repertorio della danza spagnola

VARENNA – Appuntamento da non perdere lunedì 12 agosto a Villa Cipressi alle 21.15 con lo spettacolo Spanish Dance to Flamenco, ovvero danza, violino e chitarra per tuffarsi nei ritmi gioiosi e accattivanti della musica latina. In scena la ballerina andalusa Estefania Brao con Joaquín Palomares al violino e Fernado Espì alla chitarra. Un terzetto, il loro, nato dalla volontà di offrire un repertorio meraviglioso e attraente in cui la danza spagnola si fonde con il flamenco. Nello spettacolo si potrà ascoltare la musica e i ritmi della “copla”, del “pasodoble”, dei “sevillanas”, ecc., adornati da una danza arricchita da nacchere, scialle, bastoncini e il “taconeo”. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.