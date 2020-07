Via al Lecco Film Fest: per 4 giorni il cinema fa tappa a Lecco

Inaugurata la prima edizione del Lecco Film Fest

Donne protagoniste, tra cinema e mondo della comunicazione

LECCO – Inizia oggi, giovedì, e proseguirà fino a domenica il Lecco Film Fest, la prima edizione di questo grande evento che vedrà ospitare in città volti noti del cinema e della comunicazione.

Quattro giorni di incontri, proiezioni, dibattiti che vedranno al centro il mondo al femminile, “donne oltre gli schemi” è infatti il titolo della ‘prima’ del festival, che vuole rilanciare la cultura in città dopo la crisi innescata dal Coronavirus e lo fa alla presenza di importanti personalità del cinema e del teatro, rappresentanti del mondo della cultura, della politica e dell’imprenditoria.

Madrina dell’evento è Maria Grazia Cucinotta che sarà a Lecco venerdì, lo stesso giorno è prevista la partecipazione del ministro alle pari opportunità, Elena Bonetti, e la giornalista Tiziana Ferrario. Già questo pomeriggio ci sarà la cantautrice Paola Turci e in serata è in programma l’incontro con l’attrice Violante Placido.

L’inaugurazione del Festival si è svolta questa mattina nella corte di Palazzo Bovara, sede del municipio, con gli interventi del prevosto di Lecco, mons. Davide Milani, presidente di Fondazione Ente Spettacolo, alla regia dell’evento, di Lorenzo Riva presidente di Confindustria, partner principale del festival, del sindaco Virginio Brivio e della vice presidente di Fondazione, Maria Grazia Colombo. In rappresentanza della Regione è intervenuto Stefano Bruno Galli. A coordinare l’incontro il giornalista Stefano Spreafico.

Presente anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Un festival nato grazie alla collaborazione tra Fondazione Ente Spettacoli e Confindustria e che ha visto aderire tanti altri sostenitori.

“L’amicizia muove tutto, senza di essa nulla sarebbe possibile, e con questo spirito vogliamo continuare – ha sottolineato mons. Milani – l’economia è importante ma da sola non è in grado di far ripartire la società. La comunità riparte se ripartono le persone. Lecco vuole dare un’occasione per ripartire con un omaggio alle donne che in questi mesi hanno portato il peso più grande”.

“E’ una cosa nuova che inizia simbolicamente dal Comune, luogo dove si registrano le nuove nascite – ha esordito il sindaco Virginio Brivio – Lecco è stata più volte sul grande schermo, bellissimi i film sui Promessi Sposi, ma anche nei documentari su sport e alpinismo. Negli ultimi anni, diverse produzioni cinematografiche, alcune delle quali straniere, hanno scelto Lecco. La cultura è qualcosa che non nasce solo da ciò che abbiamo ma anche da quanto sappiamo creare e può innescare processi di economia”.

“Tutto è nato da una provocazione del sindaco Brivio – ha ricordato il presidente di Confindustria – da un nostro rimprovero su una città rimasta senza cinema e il sindaco ci ha sfidato nel portare a Lecco qualcosa di nuovo. Lo abbiamo fatto con la mostra sul Tintoretto insieme alla parrocchia e ora con questo festival. Confindustria è protagonista nel mondo del lavoro, volevamo essere protagonisti di un evento straordinario per la nostra città”.