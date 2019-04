Appuntamento domenica 14 con il gran finale di Iterfestival 2019, la rassegna del consorzio Villa Greppi

Giovedì invece doppio tuffo nel magico mondo dell’haiku. Domenica l’appuntamento con Janeczek, premio Strega 2018

MONTICELLO – Si avvia alla chiusura Iterfestival, la kermesse letteraria itinerante promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la collaborazione di Lo Sciame Libri di Arcore. Tantissimi gli autori ospitati, da Paolo Rumiz a Alessandro Robecchi e Francesca Diotallevi, in diversi comuni aderenti al Consorzio, dal 17 marzo a oggi.

Alla scoperta dell’Haiku con Silvia Geroldi

Domani, giovedì, doppio appuntamento con Silvia Geroldi. L’esperta di haiku, componimento poetico nato in Giappone nel XVII secolo, terrà alle 17 nella sala civica della biblioteca di Sovico un laboratorio rivolto ai bambini. Durante l’evento, ogni partecipante creerà il suo libro delle stagioni su una struttura a leporello (a fisarmonica), componendo immagini con la tecnica del collage e del disegno, e con l’aiuto dell’autrice proverà a scrivere piccole poesie in forma di haiku. E’ consigliata la prenotazione al laboratorio: attivitaculturali@villagreppi.it | 331 7757345.

Alle 21 Geroldi si sposterà nella Sala Polifunzionale del Centro Socio Ricreativo Anziani di Briosco per la presentazione del libro “Haiku. Poesie per quattro stagioni, più una”. Una serata che farà riflettere sulla nostra capacità di fermarci, di osservare il mondo che ci circonda e di vederne la bellezza.

Una domenica pomeriggio di festa

Domenica 14 aprile andrà invece in scena la grande festa finale. Dalle 15 prenderà il via un pomeriggio di eventi, dai giochi per tutte le età. Dalle 15 alle 18 ci sarà “Mettiti in gioco”: giochi in legno, moderni e della tradizione popolare a cura di Giada, de Lo Sciame Giochi) mentre dalle 15 alle 16 spazio alle letture itineranti fra gli alberi del Parco con “Alberi parlanti”, a cura di Sara de Lo Sciame Libri e Daniele de Lo Sciame Verde. Doppio appuntamento con “Piantiamo un libro, leggiamo un fiore”: alle 15 l’iniziativa sarà rivolta ai bambini dai 7 ai 10 anni mentre alle 16 sarà la volta di quelli dai 3 ai 6 anni. Si tratta di una lettura animata con laboratorio di travaso di una piantina fiorita a cura di Annalisa e Sergio de Lo Sciame Fiori. Alle 16 è previsto l’intervento musicale a cura del Clarionet Ensemble della Scuola di Musica Guarnieri del Consorzio Villa Greppi.

Alle 17 l’incontro con Helena Janeczek, premio strega 2018

Infine, alle 17 nell’Antico Granaio, l’incontro con Helena Janeczek, Premio Strega 2018 che presenterà il suo “La ragazza con la Leica”. Nata a Monaco di Baviera in una famiglia ebreo-polacca, Janeczek vive in Italia da oltre trent’anni e in questo libro racconta di Gerda Taro, pioniera del fotogiornalismo. Seguirà aperitivo di chiusura.