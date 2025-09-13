Villa Monastero conferma il suo richiamo: oltre 115 mila visitatori tra luglio e agosto

Nonostante lo stop alla ferrovia Lecco-Tirano, la storica dimora di Varenna registra numeri stabili rispetto al 2024

A luglio accolti oltre 55 mila visitatori, in agosto gli ingressi sono stati quasi 60 mila. Da inizio anno i visitatori superano quota 244mila

VARENNA – Villa Monastero continua a imporsi come uno dei gioielli più visitati del territorio lecchese. Nel mese di luglio 2025 la storica dimora affacciata sul Lario ha registrato 55.513 ingressi, un dato sostanzialmente stabile rispetto ai 55.610 dell’anno precedente. Un trend confermato anche ad agosto, con 59.862 visitatori contro i 61.046 del 2024.

Numeri che assumono un significato ancora più importante se si considera il contesto: la sospensione della linea ferroviaria Lecco-Tirano, in atto da metà giugno a metà settembre per lavori di ammodernamento, ha inevitabilmente creato disagi nei collegamenti. Eppure, Villa Monastero ha saputo mantenere alta la sua attrattività, confermandosi tra le mete culturali più apprezzate non solo dai turisti italiani, ma anche da un pubblico internazionale.

I dati complessivi da gennaio a luglio 2025 parlano di 244.697 ingressi, ben oltre i circa 225mila registrati nello stesso periodo del 2024, quando la Villa era rimasta chiusa a gennaio e febbraio per lavori di riqualificazione. Un incremento che testimonia l’efficacia delle strategie di promozione messe in campo dalla Provincia di Lecco e la costante attenzione alla qualità dell’offerta culturale.

“La continuità della fruizione turistica e culturale di Villa Monastero, nonostante le difficoltà logistiche, è motivo di grande soddisfazione – commentano dalla Provincia –. La dimora resta un simbolo identitario del nostro patrimonio e un punto di riferimento per il turismo culturale sul Lario”.

Con l’autunno alle porte, Villa Monastero si prepara a un nuovo calendario di eventi e iniziative che continueranno ad arricchire l’esperienza dei visitatori, confermandola come una delle eccellenze più rappresentative del territorio lecchese.