Villa Monastero ha ospitato la giornata di studio della rete dell’800 Lombardo sui giardini storici

Riflessioni metodologiche e casi di studio per valorizzare i giardini come luoghi di cultura e accoglienza

“L’auspicio per il futuro è di consolidare ulteriormente il rapporto tra i musei della Rete”

VARENNA – Presso Villa Monastero di Varenna, lunedì 10 novembre, la giornata di studio “Giardini reali, immaginati e illustrati della Rete. Da Giardino di delizie a Giardino come luogo di accoglienza” è stata ospitata dalla Provincia di Lecco, in collaborazione con la Rete dell’800 Lombardo, Regione Lombardia e l’Associazione Abbonamento Musei.

La giornata ha proposto una riflessione metodologica e critica sul tema del giardino, basata sull’esperienza dei musei lombardi e arricchita dall’analisi di casi di studio specifici, legati a importanti istituzioni e collocati in aree di particolare rilevanza strategica.

I lavori sono stati introdotti da Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco, e da Mario Marubbi, Conservatore del Museo Ala Ponzone di Cremona e capofila della Rete dell’800 Lombardo, i quali hanno sottolineato l’importanza di questo incontro come occasione di confronto e condivisione di obiettivi e progettualità.

La giornata ha ottenuto ampia partecipazione e grande successo tra gli aderenti della Rete, che hanno particolarmente apprezzato il contesto suggestivo di Villa Monastero, come ha sottolineato Stefano Karadjov, Direttore della Fondazione Brescia Musei e precedente capofila della Rete dell’800.

“Per la Provincia di Lecco – sottolinea la Presidente Alessandra Hofmann – l’adesione alla Rete dell’800 Lombardo è di fondamentale importanza, poiché offre occasioni di studio e confronto come quella appena conclusa. È stato motivo di orgoglio constatare l’apprezzamento dei relatori e dei partecipanti per la costante attenzione, cura e manutenzione del Giardino botanico della Villa, recentemente oggetto di significativi interventi di riqualificazione. L’auspicio per il futuro è di consolidare ulteriormente il rapporto tra i musei della Rete, favorendo nuovi incontri che possano generare opportunità e vantaggi per tutte le realtà aderenti”.

L’iniziativa è stata coordinata da Anna Ranzi, Conservatore del Museo Villa Monastero, Mariangela Previtera, Direttore di Villa Carlotta, e Alessia Alberti, Conservatore del Gabinetto dei Disegni – Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” di Milano, con la segreteria organizzativa affidata a Carlo Bazzani.