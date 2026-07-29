Villa Monastero. Il Tanabata conquista il pubblico: successo per il laboratorio dedicato al Giappone

L’iniziativa, curata dall’Associazione culturale giapponese Miciscirube, ha accompagnato i partecipanti alla scoperta della Festa delle Stelle (Tanabata), conosciuta anche come la festa delle stelle innamorate e celebrata ogni anno a luglio. Attraverso il racconto della leggenda di Orihime e Hikoboshi, i due giovani amanti separati dalla Via Lattea e destinati a incontrarsi soltanto una volta all’anno, il pubblico ha potuto conoscere una delle ricorrenze più significative della tradizione giapponese, simbolo di amore, speranza e desiderio.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza è stato il kamishibai, il tradizionale teatro di carta giapponese, con cui i volontari di Miciscirube hanno raccontato la leggenda e le sue origini. Il laboratorio ha offerto anche un approfondimento sulla storia di questa forma di narrazione popolare, diffusa in Giappone tra gli anni Venti e Cinquanta del Novecento, quando i gaito kamishibaiya, narratori ambulanti in bicicletta, portavano storie illustrate nei villaggi e nei quartieri, creando occasioni di incontro per bambini e famiglie.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla calligrafia giapponese, disciplina che unisce tecnica, concentrazione e spiritualità. I partecipanti hanno sperimentato questa pratica scrivendo con pennello e inchiostro di china sogni, desideri e auspici sui tradizionali tanzaku, strisce di carta colorata utilizzate durante il Tanabata. Molti hanno scelto ideogrammi ispirati a concetti simbolici come stella, cielo e destino, appendendo poi i propri messaggi a un ramo di bambù decorato con origami, elemento che nella cultura giapponese rappresenta forza, resilienza e il legame tra la terra e il cielo.

Al termine delle attività è stato possibile visitare la mostra “Giappone sul Lago”, aperta fino al 15 settembre, dedicata al dialogo culturale tra il territorio lariano e il Paese del Sol Levante. Il percorso espositivo comprende i kimono della Collezione Nancy Martin Stetson, il mobile Shibayama e altri oggetti che testimoniano gli intensi rapporti culturali sviluppatisi nel tempo tra il Lago di Como e il Giappone.

L’iniziativa ha riscosso apprezzamento da parte del pubblico, confermando l’interesse per proposte dedicate all’incontro tra culture diverse. Il prossimo laboratorio è in programma domenica 13 settembre a Villa Monastero. La partecipazione prevede un costo di 10 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso alla villa, con tariffa ridotta riservata ai partecipanti. La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fino al 15 settembre sarà inoltre visitabile anche la mostra “I costumi di Madama Butterfly”, inserita nel progetto Opera diffusa promosso dalla Provincia di Lecco. L’esposizione presenta una selezione di costumi di scena realizzati dagli studenti dell’Istituto Superiore di Moda e Design di Lecco, proponendo un ulteriore percorso dedicato al dialogo tra cultura italiana e giapponese attraverso il costume teatrale e l’artigianalità.