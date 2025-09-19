Villa Monastero protagonista del “Weekend dell’ottocento”

Il 20 e 21 settembre due giornate di eventi in Lombardia. A Varenna mostra di Ken Scott per celebrare i 30 anni della Provincia di Lecco

Oltre 30 eventi in tutta la regione per il IV Weekend dell’800 Lombardo

VARENNA – Torna anche nel 2025 la grande festa dell’ottocento in Lombardia: sabato 20 e domenica 21 la Rete dell’800 Lombardo propone due giornate di festa nei musei, con oltre 30 appuntamenti tra mostre, visite guidate, laboratori e focus espositivi, pensati per un pubblico di tutte le età.

La Provincia di Lecco partecipa al IV Weekend della Rete dell’800 Lombardo con Villa Monastero di Varenna, che per l’occasione apre le porte alla mostra Ken Scott Moda e fiori a Villa Monastero. L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Ken Scott, celebra i 30 anni della Provincia di Lecco (1995-2025) e propone creazioni sartoriali dell’artista e fashion designer statunitense, di fama internazionale, che dagli anni Cinquanta rivoluzionò il mondo della moda. Le opere esposte presentano fiori ed essenze botaniche pensati per la moda, messi in dialogo con il giardino e gli spazi della villa: abiti e accessori che riflettono la fantasia e il vivace gusto del colore di Ken Scott.

L’iniziativa nasce dal progetto di valorizzazione del Giardino botanico di Villa Monastero, voluto a suo tempo dal penultimo propietario Walter Erich Jacob Kees.

“La nostra iniziativa è rivolta al progetto di valorizzazione del Giardino botanico di Villa Monastero, sostenuto grazie al Pnrr – sottolinea la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Celebra il 30° anniversario della Provincia di Lecco, proponendo 30 abiti, 30 foulard e 30 oggetti di questo straordinario fashion designer in cui sono raffigurati i fiori presenti nel parco e all’interno della villa, rendendo ancora più attraente la nostra storica dimora lariana. Nata dalla proficua collaborazione con la Fondazione Ken Scott e il Gruppo Mantero, la mostra è stata visitata in due mesi da più di 100 mila persone; per consentire l’accesso al pubblico che frequenta il nostro lago anche in autunno, abbiamo deciso di tenerla aperta fino al 10 ottobre, anche in relazione alla manifestazione Orticolario 2025/Eden che si svolge a Villa Erba sul Lago di Como dal 2 al 5 ottobre”.

L’iniziativa è compresa nel biglietto di ingresso alla Casa Museo: per informazioni: www.villamonastero.eu.

La Rete dell’800 Lombardo riunisce istituzioni che riconoscono il proprio tratto identitario comune nel patrimonio artistico e culturale del XIX secolo in Lombardia, testimoniando con le loro collezioni la ricchezza, la molteplicità e la complessità di quell’epoca. Nata nel 2004, la Rete si è ricostituita nel 2019 grazie al supporto di Regione Lombardia con l’intento di valorizzare e promuovere luoghi e raccolte legati, a vario titolo, alla cultura ottocentesca. La Rete dell’800 Lombardo intende sviluppare progetti di studio, ricerca e valorizzazione impegnandosi nella divulgazione del suo messaggio culturale allo scopo di offrire e garantire una migliore proposta attraverso strumenti integrati di guida al territorio, in un’ottica attrattiva volta a consolidare il pubblico esistente e coinvolgerne altro. Le realtà aderenti sono arrivate a 24 e l’obiettivo è quello di aprire a nuovi istituti per riunire un’offerta culturale sempre più diffusa e ricca rispondendo a esigenze diverse e offrendo all’utenza modalità nuove, efficaci e coinvolgenti per apprezzare al meglio la ricchezza dell’Ottocento anche attraverso lo sfruttamento dei canali a sua disposizione: il sito, la sezione del portale dedicata alla didattica, le pagine social di Facebook e Instagram e l’attiva collaborazione con Associazione Abbonamento Musei. Anche per il 2025 la Rete dell’800 Lombardo propone una grande festa diffusa, un programma regionale di eventi per un pubblico ampio, diversificato per fasce d’età e interessi, ma sempre attratto dalla cultura dell’Ottocento. Il palinsesto ideato, fruibile sul sito della Rete, comprende più di 30 attività che consentono al pubblico di vivere i musei attraverso visite guidate, focus espositivi, laboratori. Le attività sono distribuite su due giornate e calibrate per essere contenute nella durata e favorire la circolarità di pubblico tra i diversi istituti durante il weekend, anche in differenti città o province della regione.