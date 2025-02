Villa Monastero. Sopralluogo per il progetto Pnrr, chiusura lavori entro marzo

Illustrato ai rappresentanti del Ministero della Cultura lo stato di attuazione dei lavori

VARENNA – Mercoledì 12 febbraio si è tenuto un sopralluogo a Villa Monastero di Varenna da parte di Ales Spa, società in house del Ministero della Cultura, per verificare lo stato di attuazione del progetto “Valorizzazione dell’identità del giardino storico di Villa Monastero” nell’ambito del Pnrr Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Nel corso del pomeriggio l’architetto Valerio Cozzi, direttore lavori del progetto, e i funzionari della Provincia di Lecco hanno illustrato ai rappresentanti del Ministero della Cultura lo stato di attuazione dei lavori in Villa Monastero che saranno conclusi entro marzo.