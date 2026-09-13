Ville Aperte a Bellano. Un itinerario tra arte, natura e patrimonio storico

Il 26 e 27 settembre visite accompagnate tra Orrido, San Nicolao, Museo Giancarlo Vitali e le chiese del paese

Sabato alle 18 al Cinema anche Andrea Vitali con “Le migliori poesie della nostra vita”: ingresso gratuito

BELLANO – Arte, natura, paesaggio e patrimonio storico si intrecciano a Bellano in occasione dell’edizione autunnale di Ville Aperte 2026. Nel fine settimana di sabato 26 e domenica 27 settembre, BAC Bellano Arte Cultura propone “Bellano Arte e Natura”, un itinerario che attraversa cinque luoghi del paese alla scoperta delle diverse rappresentazioni della natura e del mondo vegetale nell’arte e nel territorio.

Il percorso coinvolgerà l’Orrido di Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea, il Museo Giancarlo Vitali, la Chiesa di Santa Marta e la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Si tratta di cinque siti del progetto BAC attraverso i quali osservare il rapporto tra natura e patrimonio da prospettive differenti, passando dal paesaggio modellato dall’acqua e dalla roccia alle opere d’arte, dalle raffigurazioni botaniche e dei frutti della terra fino alle forme fantastiche delle grottesche.

L’itinerario vuole offrire una chiave di lettura comune per luoghi diversi tra loro, invitando i visitatori a riconoscere la presenza della natura come fonte di ispirazione, simbolo e linguaggio artistico. Un rapporto che a Bellano emerge dall’incontro tra paesaggio naturale, architettura, storia e arte.

Sono previste due visite accompagnate: la prima sabato 26 settembre alle 15.30, la seconda domenica 27 settembre alle 11. Durante gli appuntamenti i partecipanti saranno guidati attraverso i diversi siti alla scoperta delle opere, delle architetture e degli elementi naturali che caratterizzano il patrimonio bellanese. Informazioni su costi e prenotazioni dell’itinerario sono disponibili su www.villeaperte.info.

Il programma del fine settimana si completa con un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Il bello dell’Orrido”. Sabato 26 settembre, alle 18, il Cinema di Bellano ospiterà Andrea Vitali per l’incontro “Le migliori poesie della nostra vita”.

Lo scrittore, profondamente legato a Bellano, incontrerà il pubblico in dialogo con il curatore Armando Besio. L’appuntamento sarà a ingresso gratuito e affiancherà così alla scoperta del patrimonio artistico e naturalistico proposta da Ville Aperte uno spazio dedicato alla letteratura e al racconto del territorio.