Ville Aperte in Brianza, Villa Monastero fa il pieno: quasi 13 mila visitatori in tre weekend

L’edizione autunnale dell’iniziativa ha portato nel sito culturale di Varenna 12.786 ingressi complessivi

Buon riscontro anche per le visite guidate e per il percorso esperienziale “Sonora” nel Giardino botanico

VARENNA – Quasi 13 mila visitatori in tre fine settimana. Si chiude con numeri molto positivi la partecipazione della Provincia di Lecco con Villa Monastero all’edizione autunnale di Ville aperte in Brianza, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio. Nel complesso, durante i tre weekend di apertura, la dimora di Varenna ha registrato 12.786 ingressi, confermandosi ancora una volta tra i luoghi culturali più apprezzati della provincia.

Il risultato migliore è arrivato già nel primo fine settimana di settembre, quando Villa Monastero ha accolto 4.925 visitatori. In quella occasione, 9 persone hanno partecipato alla visita guidata standard, mentre altre 19 hanno scelto “Sonora”, il percorso esperienziale pensato per vivere il Giardino botanico attraverso ascolto, percezione e scoperta.

Nel secondo weekend di settembre gli ingressi sono stati invece 3.724, con 10 partecipanti alla visita guidata tradizionale e 14 alla proposta “Sonora”.

Numeri importanti anche per l’ultimo appuntamento, andato in scena nel weekend del 4 e 5 ottobre. In due giorni sono stati registrati 4.137 ingressi, mentre 24 persone hanno preso parte alla visita guidata standard.

Un dato che conferma la capacità di Villa Monastero di attrarre pubblico anche al di fuori dei mesi estivi, inserendosi in un circuito culturale capace di valorizzare ville, palazzi, giardini e dimore storiche del territorio.

La partecipazione a Ville aperte in Brianza si conferma così un’occasione utile per far conoscere Villa Monastero a un pubblico sempre più ampio, non soltanto attraverso la visita tradizionale, ma anche grazie a percorsi tematici ed esperienze pensate per raccontarne storia, ambienti e patrimonio botanico.

Con 12.786 presenze complessive, il bilancio dell’edizione autunnale si chiude quindi con un risultato significativo per uno dei principali beni culturali della Provincia di Lecco.