“Villeggiatura sull’acqua”: venerdì 24 il primo appuntamento a Varenna

Pietro Dettamanti racconta il Lago di Como e le sue ville con quadri e stampe d’epoca

L’ingresso è libero e gratuito

LECCO – Prende il via il ciclo di iniziative “Villeggiature sull’acqua”, promosso dalla Provincia di Lecco. Il primo incontro si terrà venerdì 24 ottobre, alle ore 17, nella splendida cornice di Villa Monastero a Varenna, con la conferenza “Il Lago di Como e le sue ville nelle pagine dei viaggiatori stranieri dell’Ottocento: da Stendhal a Liszt, a Flaubert”.

A condurre l’incontro sarà Pietro Dettamanti, del Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia e Presidente dell’Associazione G.Bovara, che guiderà il pubblico. La conferenza sarà accompagnata dalla proiezione di immagini di quadri e stampe d’epoca. L’ingresso è libero e gratuito, un’occasione aperta a tutti per scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio lariano.