“Villeggiatura sull’acqua”: ville lariane e della Brianza tra arte e storia

Mostre, conferenze e concerti dal 20 ottobre al 23 novembre per il 30° anniversario della Provincia di Lecco

Appuntamenti a Villa Monastero, Villa Greppi e Santa Maria del Lavello

LECCO – In occasione del 30° anniversario della nascita della Provincia di Lecco, Villa Monastero, Villa Greppi e il Monastero di Santa Maria del Lavello si uniscono in un percorso culturale unico con l’iniziativa “Villeggiatura sull’acqua”, che propone una selezione di stampe e disegni dedicati al lago di Como e al paesaggio della Brianza.

A Villa Monastero di Varenna, dal 20 ottobre al 23 novembre, la Casa Museo ospita una serie di incisioni tratte da stampe ottocentesche, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi nelle atmosfere suggestive del paesaggio lariano.

Nel suggestivo granaio di Villa Greppi a Monticello Brianza, dal 25 ottobre al 9 novembre, sarà allestita una mostra dedicata al paesaggio brianzolo dell’Ottocento, attraverso disegni e acquerelli del nobile artista Alessandro Greppi.

Il Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte propone, dal 20 ottobre al 23 novembre, una selezione di incisioni incentrate sul tema della villeggiatura nelle ville di delizia lungo il ramo orientale del Lago di Como.

Le iniziative saranno arricchite dalla conferenza, a cura di Pietro Dettamanti, “Il Lago di Como e le sue ville nelle pagine dei viaggiatori stranieri dell’Ottocento: da Stendhal a Liszt, a Flaubert”, in programma il 24 ottobre alle 17 nella sala Fermi, e da due concerti dal titolo “Salotto Ghislanzoni. Musica e poesia all’epoca della Scapigliatura”, in programma il 1° novembre alle 16 nel granaio di Villa Greppi e l’8 novembre alle 16 a Villa Monastero.