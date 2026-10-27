Vimercate ospita Raffaello: la Dama col liocorno per la prima volta in Lombardia

VIMERCATE – Sarà inaugurata giovedì 29 ottobre alle 11.30, al MUST, Museo del Territorio di Vimercate, la mostra “Il Divino Raffaello. La dama col liocorno”, che porterà per la prima volta in Lombardia uno dei capolavori del maestro del Rinascimento. Alla cerimonia saranno presente, tra gli altri, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi, il curatore Giovanni Morale, vicedirettore delle Gallerie d’Italia di Milano, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e la direttrice Sostenibilità di Edison Barbara Terenghi.

L’esposizione, che resterà aperta al pubblico fino all’11 dicembre, rappresenta la nuova tappa della rassegna La grande arte in Brianza, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro insieme a Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la Galleria Borghese di Roma e il Comune di Vimercate, con Edison nel ruolo di main partner.

Realizzata tra il 1505 e il 1506, quando Raffaello aveva appena 22 anni e si trovava a Firenze, La dama col liocorno testimonia le straordinarie capacità del giovane artista, segnando una tappa importante nel percorso del pittore, destinato pochi anni dopo a essere chiamato a Roma da papa Giulio II della Rovere per decorare gli appartamenti pontifici, a partire dalla Stanza della Segnatura.

La mostra di Vimercate arriva dopo il grande successo raccolto nel 2023 a Oggiono con l’esposizione de La Madonna del Latte di Marco d’Oggiono, proveniente dalla Pinacoteca Ambrosiana: nel 2024, a Merate, era arrivato Il Narciso di Caravaggio, in prestito da Palazzo Barberini mentre nel 2025, a Carate Brianza, era stata la volta di Venere che benda Amore di Tiziano, proveniente dalla stessa Galleria Borghese che oggi presta l’opera di Raffaello.

Curata da Giovanni Morale, l’esposizione sarà accompagnata da una pubblicazione realizzata da Paolo Cattaneo, mecenate, collezionista ed editore. Le attività didattiche saranno curate da Civita Mostre e Musei.