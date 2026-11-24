Una bibliografia tematica, gruppi di lettura e appuntamenti culturali per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una cultura del rispetto
LECCO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le biblioteche del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese propongono letture, gruppi di discussione e appuntamenti culturali per approfondire il tema della violenza di genere e dare spazio alle storie e alle testimonianze femminili.
Tra le iniziative c’è una bibliografia tematica curata dalla rete Ora Basta di Merate, con una selezione di romanzi, saggi e testimonianze dedicati alla violenza di genere, alle disuguaglianze, agli stereotipi culturali e alle diverse esperienze della condizione femminile. Un percorso di lettura pensato per approfondire un fenomeno complesso e riflettere sui modelli culturali che ancora influenzano le relazioni tra donne e uomini.
La bibliografia rientra nel progetto “Vista dalla luna. Voci e storie di donne violate, invisibili, visionarie”, promosso da Ora Basta con il patrocinio del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese. Le biblioteche hanno partecipato alla sua realizzazione coinvolgendo i gruppi di lettura attivi sul territorio e proponendo loro i titoli selezionati dall’associazione. La lettura è diventata così l’occasione per un confronto collettivo, mettendo in dialogo esperienze e sensibilità differenti su temi spesso complessi da affrontare.
Accanto alla bibliografia, le biblioteche del Sistema propongono ulteriori appuntamenti e iniziative rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di offrire occasioni di approfondimento e partecipazione sui temi della parità, del rispetto e della prevenzione della violenza.
“La collaborazione con le realtà associative del territorio e il coinvolgimento dei gruppi di lettura dimostrano quanto le biblioteche possano essere luoghi attivi di partecipazione culturale e sociale. Attraverso i libri possiamo avvicinarci a esperienze diverse, riconoscere situazioni di discriminazione e mettere in discussione stereotipi ancora radicati”, dichiara Cinzia Bettega, presidente del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese.
“Il progetto Vista dalla luna rappresenta un esempio significativo di questo impegno condiviso: la cultura e la lettura non possono da sole risolvere il problema della violenza contro le donne, ma possono contribuire a costruire consapevolezza, promuovere il rispetto e alimentare un cambiamento culturale che riguarda l’intera comunità”, aggiunge.
La bibliografia completa e il calendario degli appuntamenti organizzati nelle biblioteche sono consultabili sul portale del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, all’indirizzo lecco.biblioteche.it.
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