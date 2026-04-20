Welcome premiata a The Prize per “Capolavoro per Lecco”: bronzo nazionale per la comunicazione del progetto

L’agenzia ha curato media relation, identità visiva e comunicazione del progetto culturale promosso a Lecco

“Capolavoro per Lecco” è un progetto culturale sulla bottega dei Bellini promosso da Associazione Madonna del Rosario, Comunità Pastorale e Comune

LECCO – Un riconoscimento nazionale per la comunicazione culturale legata al territorio lecchese. L’agenzia Welcome ha ottenuto il Bronzo a “The Prize”, il principale premio italiano dedicato alle Relazioni Pubbliche, per il lavoro svolto sul progetto “Capolavoro per Lecco”.

Il premio, promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite, viene assegnato ogni anno alle migliori campagne per strategia, creatività e impatto, attraverso una selezione operata da una giuria di professionisti del settore. L’edizione 2026 ha visto Welcome premiata nella categoria “Campagne di comunicazione a supporto di territorio, città e patrimonio culturale locale”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Roma.

Il riconoscimento valorizza il progetto “Capolavoro per Lecco”, promosso dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario e dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario, in collaborazione con il Comune di Lecco e con il sostegno di numerosi attori istituzionali ed economici del territorio. L’edizione più recente ha approfondito la bottega dei Bellini – Jacopo, Giovanni e Gentile – mettendo al centro il tema della trasmissione del sapere artistico nel Rinascimento e costruendo un legame tra memoria storica e realtà produttiva contemporanea.

Welcome segue il progetto fin dalla sua nascita, sette anni fa, occupandosi delle relazioni pubbliche e delle media relation, del posizionamento mediatico a livello nazionale e locale, dell’identità visiva dell’esposizione e della realizzazione del sito web. L’agenzia ha inoltre curato il coordinamento editoriale, attraverso la progettazione e la realizzazione del catalogo della mostra.

“Questo premio non è solo un importantissimo riconoscimento per l’agenzia, ma una conferma della centralità delle attività culturali come motore di sviluppo per il territorio – ha commentato Giorgio Cortella, Head of Media Relation di Welcome –. Comunicare la cultura richiede una sensibilità specifica: significa tradurre valori complessi in linguaggi accessibili senza perdere autorevolezza. Il bronzo a The Prize – che intendiamo condividere con tutto il Comitato promotore di Capolavoro per Lecco, a cominciare dall’ideatore Mons. Davide Milani e da Mons. Bortolo Uberti – ci sprona a continuare su questa strada, dove la comunicazione si fa strumento di memoria e visione”.

Fondata a Bergamo nel 2011, Welcome conta oggi circa cinquanta professionisti ed è attiva nei settori dell’advertising, della comunicazione integrata, delle relazioni pubbliche, della web communication e del social media management.