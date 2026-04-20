Welcome premiata a The Prize per “Capolavoro per Lecco”: bronzo nazionale per la comunicazione del progetto

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Giorgio Cortella con il premio
Giorgio Cortella con il premio

L’agenzia ha curato media relation, identità visiva e comunicazione del progetto culturale promosso a Lecco

“Capolavoro per Lecco” è un progetto culturale sulla bottega dei Bellini promosso da Associazione Madonna del Rosario, Comunità Pastorale e Comune

LECCO – Un riconoscimento nazionale per la comunicazione culturale legata al territorio lecchese. L’agenzia Welcome ha ottenuto il Bronzo a “The Prize”, il principale premio italiano dedicato alle Relazioni Pubbliche, per il lavoro svolto sul progetto “Capolavoro per Lecco”.

Il premio, promosso da UNAAziende della Comunicazione Unite, viene assegnato ogni anno alle migliori campagne per strategia, creatività e impatto, attraverso una selezione operata da una giuria di professionisti del settore. L’edizione 2026 ha visto Welcome premiata nella categoria “Campagne di comunicazione a supporto di territorio, città e patrimonio culturale locale”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Roma.

Il premio

Il riconoscimento valorizza il progetto “Capolavoro per Lecco”, promosso dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario e dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario, in collaborazione con il Comune di Lecco e con il sostegno di numerosi attori istituzionali ed economici del territorio. L’edizione più recente ha approfondito la bottega dei Bellini – Jacopo, Giovanni e Gentile – mettendo al centro il tema della trasmissione del sapere artistico nel Rinascimento e costruendo un legame tra memoria storica e realtà produttiva contemporanea.

Welcome segue il progetto fin dalla sua nascita, sette anni fa, occupandosi delle relazioni pubbliche e delle media relation, del posizionamento mediatico a livello nazionale e locale, dell’identità visiva dell’esposizione e della realizzazione del sito web. L’agenzia ha inoltre curato il coordinamento editoriale, attraverso la progettazione e la realizzazione del catalogo della mostra.

Franco Armati e Giorgio Cortella ritirano il premio

“Questo premio non è solo un importantissimo riconoscimento per l’agenzia, ma una conferma della centralità delle attività culturali come motore di sviluppo per il territorio – ha commentato Giorgio Cortella, Head of Media Relation di Welcome –. Comunicare la cultura richiede una sensibilità specifica: significa tradurre valori complessi in linguaggi accessibili senza perdere autorevolezza. Il bronzo a The Prize – che intendiamo condividere con tutto il Comitato promotore di Capolavoro per Lecco, a cominciare dall’ideatore Mons. Davide Milani e da Mons. Bortolo Uberti – ci sprona a continuare su questa strada, dove la comunicazione si fa strumento di memoria e visione”.

Fondata a Bergamo nel 2011, Welcome conta oggi circa cinquanta professionisti ed è attiva nei settori dell’advertising, della comunicazione integrata, delle relazioni pubbliche, della web communication e del social media management.