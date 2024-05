A Lariofiere torna M.E.C.I., il salone dell’edilizia civile ed industriale

Atteso ritorno della fiera, dopo 5 anni di assenza

Veste rinnovata per la 38^edizione

MERONE – Dopo cinque anni di fermo, torna con una veste completamente rinnovata M.E.C.I., la Mostra Edilizia Civile e Industriale, frutto della collaborazione tra la Fondazione Lariofiere, ANCE Como, ANCE Lecco Sondrio gli ordini professionali e le associazioni di categoria del territorio. L’appuntamento con la 38^ edizione della fiera è dal 16 al 18 maggio nel centro espositivo di Lariofiere a Erba.

“Siamo molto soddisfatti – il commento di Fabio Dadati, presidente di Lariofiere durante la presentazione avvenuta questa mattina, giovedì, a Merone presso la Holcim – Meci è una manifestazione centrale per Lariofiere perché rappresenta un settore economico, quello legato all’edilizia, sempre più trainante”. Oltre 130 le aziende che parteciperanno alla 38^ edizione, 32 convegni in programma, una ricca area espositiva e uno spazio innovativo interamente dedicato agli investimenti immobiliari.

Alla presentazione è intervenuto tra gli altri Alessandro Valsecchi, vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Ance: “C’è grande entusiasmo, grande impegno – ha dichiarato – questa è la 38esima edizione di Meci, ma un po’ è anche la mia vita: per me è un appuntamento primaverile, sin dall’inizio mio papà da buon costruttore mi ha portato qui per inculcarmi la materia in testa. Dopo questa pausa post pandemia abbiamo voluto svecchiare la fiera ed impostarla più sul rapporto b2b, per questo la giornata di domenica è stata ideata per concentrare affluenza del pubblico di tecnici ed esperti del settore”.

L’area espositiva, che occuperà l’intera superficie coperta del quartiere e parte degli spazi esterni, offre una qualificata selezione di macchinari, apparecchiature, attrezzature e impianti, veicoli e semoventi per specifici usi edili e stradali ma anche servizi per la progettazione, l’impiantistica, il trasporto e la movimentazione. In linea con le più ampie aspettative del mercato, non mancheranno soluzioni innovative per la riqualificazione energetica, la domotica e l’automazione domestica, la videosorveglianza e la sicurezza. La formula della mostra dà spazio anche a contenuti innovativi tra cui uno spazio – Real Estate Investments – interamente dedicato agli investimenti immobiliari con una selezione di progetti volti alla riqualificazione, ripristino e conversione di edifici e spazi emblematici.

Focus di questa edizione, il Lago di Como e i territori circostanti della Brianza. L’intento di questo nuovo progetto è creare una piattaforma di matching a servizio dei diversi interlocutori – finanziatori, investitori, sviluppatori, costruttori, architetti, designer, istituti di credito, associazioni di categoria, etc – offrendo loro un punto di osservazione analitica e uno spazio di dialogo e di confronto. Numerosi i convegni e i seminari di approfondimento – molti dei quali conferiscono crediti formativi ai partecipanti – realizzati in collaborazione con i partner e con gli espositori della mostra. Si parte giovedì 16 Maggio alle 9 con il convegno inaugurale dedicato al tema Real Estate Investments.

Sempre in tema di investimenti immobiliari, nella giornata di venerdì 17 maggio, la Camera di Commercio Como-Lecco presenta con il Politecnico di Milano il listino delle opere edili dell’area lariana, mentre nel pomeriggio FIMAA Como, FIMAA Lecco e la Camera di Commercio di Como – Lecco presentano il Borsino Immobiliare con le previsioni, i macro trend e l’andamenti del mercato delle due province. Con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco, venerdì 17 maggio si parlerà di BIM e del nuovo codice dei Contratti Pubblici. Nella stessa giornata CNA approfondirà il tema del nuovo codice degli appalti, con la presentazione di alcuni focus operativi, mentre Confartigianato Imprese Como proporrà seminari e momenti di formazione a tema costruzione. Tra gli argomenti oggetto di indagine, la patente a punti nei cantieri.

Un appuntamento di grande interesse per gli operatori, quello promosso dalla consulta Regionale Ordine degli Ingegneri della Lombardia che nella giornata di giovedì 16 maggio affronta il tema della sicurezza nei cantieri edili. Sempre in tema di sicurezza, venerdì 17 maggio Ethos Multimedia propone il convegno dal titolo ”Smart City, sicurezza bene comune – Pubblico e privato per la progettazione integrata, tra impatto privacy, trasformazione digitale, videosorveglianza, intelligenza artificiale, cybersecurity”.

Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Como organizza, nel pomeriggio di giovedì 16 maggio, un seminario di formazione e aggiornamento per approfondire le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali negli incarichi con la Pubblica Amministrazione, alla luce della Legge 49/2023 ed il raccordo con il Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023. La Consulta Regionale dei Geometri propone invece il tema “Decreto Salvini, con le norme salva casa per regolarizzare le piccole difformità”. In anteprima per MECI, ANCE Como e Politecnico di Milano Giovedì 16 Maggio 2024 alle ore 15.30 presentano il Master in Sviluppo, gestione e valorizzazione immobiliare. A questi appuntamenti si aggiungono le iniziative e gli approfondimenti promossi dagli espositori della mostra nei tre giorni di apertura.

Il programma completo degli eventi a MECI 2024 è disponibile on line sul sito ufficiale www.fierameci.it