A Lecco il sistema economico e il sistema formativo a confronto

Quarta edizione del rapporto realizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la società Pts.

LECCO – Venerdì 21 novembre alle 15, nella sala don Ticozzi in via Giuseppe Ongania 4 a Lecco, si terrà la presentazione della quarta edizione del rapporto Il sistema economico e il sistema formativo a confronto – La transizione dalla scuola al lavoro, realizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la società Pts.

Il rapporto propone un’analisi approfondita dell’andamento dei principali settori economici del territorio, dedicando un focus specifico all’area informatica, oggi tra gli ambiti più dinamici e strategici per lo sviluppo locale.

Parallelamente, il rapporto offre una mappatura dettagliata dell’offerta formativa provinciale e del numero di studenti in uscita dai diversi percorsi scolastici, evidenziando le dinamiche nella scelta degli indirizzi di studio e i fabbisogni professionali rilevati dal sistema delle imprese.

“Si tratta di uno strumento di lavoro prezioso per istituzioni, scuole e imprese, pensato per rafforzare il legame tra il mondo della formazione e quello produttivo e per accompagnare con maggiore consapevolezza la transizione dei giovani verso il mercato del lavoro” commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini.

La partecipazione è libera e gratuita, previa conferma obbligatoria tramite il modulo on line.

Programma