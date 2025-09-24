A Lecco la Comunità Energetica che sostiene progetti sociali: chiamata a imprese e condomini

Transizione energetica, costruire una comunità cittadina rinnovabile e solidale

Nel pomeriggio di ieri, martedì, un incontro divulgativo sulle opportunità offerte da forme di autoconsumo

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, martedì, si è svolto un incontro divulgativo dedicato al tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (Cers), con particolare riferimento all’esperienza avviata nel 2024 proprio a Lecco. L’obiettivo è informare cittadini, enti pubblici, imprese e associazioni sulle opportunità offerte da forme di autoconsumo collettivo e condivisione dell’energia rinnovabile. L’incontro di ieri era rivolto in particolare a condomini e imprese, con un approfondimento sulle opportunità offerte dal Pnrr.

“La Cers di Lecco è una delle prime esperienze strutturate sul territorio: coinvolge soggetti pubblici e privati e punta a favorire un nuovo modello energetico più sostenibile e giusto – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni aprendo l’incontro -. Una parte significativa degli incentivi pubblici (almeno il 60%) viene destinata a fondi di comunità, attivati in collaborazione con Fondazione comunitaria del Lecchese, per sostenere soggetti fragili o progetti a forte impatto sociale”.

Tutte le realtà con sede a Lecco (condomini, PMI, enti no profit, ecc.) possono entrare a far parte della comunità energetica, come produttori o consumatori. Durante l’incontro sono stati spiegati i vantaggi ambientali, economici e sociali, i passaggi tecnici, i soggetti coinvolti e come aderire.

Oltre al sindaco Mauro Gattinoni sono intervenuti Silvia Negri presidente della CERS Lecco Ets; Matteo Nembri e Chiara Narcotini di Ganema Srl referenti energetici della CERS Lecco Ets; Stefania Invernizzi Amministratrice di condominio e Renata Zuffi Assessora all’ambiente, mobilità e pari opportunità del Comune di Lecco.