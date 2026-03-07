A Lecco oltre 5mila imprese guidate da donne: cresce l’imprenditoria femminile

In provincia le imprese femminili sono il 21,1% del totale

Importante anche il ruolo dell’artigianato con oltre 1.200 imprese femminili

LECCO – A Lecco sono oltre cinquemila le imprese guidate da donne. Il dato emerge dalle elaborazioni dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia diffuse in occasione della Giornata internazionale della donna, che fotografano la crescita del protagonismo femminile nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria, pur con alcune sfide ancora aperte sul fronte della partecipazione e della conciliazione tra vita professionale e personale.

Nel 2025 le imprese femminili registrate in provincia di Lecco sono 5.075, pari al 21,1% del totale delle imprese locali. Di queste, 525 sono guidate da giovani imprenditrici under 35 (10,3%) e 488 da imprenditrici straniere (9,6%). Un ruolo significativo è svolto anche dall’artigianato, con 1.278 imprese artigiane femminili, che rappresentano il 16,2% dell’artigianato provinciale e circa un quarto delle imprese femminili complessive.

Sul fronte del lavoro, nel 2024 il tasso di occupazione femminile nella provincia di Lecco è del 64,5%, con un divario di 16,3 punti percentuali rispetto a quello maschile, dato che evidenzia come resti ancora margine per rafforzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Lo scenario regionale conferma questa dinamica. In Lombardia il tasso di occupazione femminile ha raggiunto nel 2024 il livello più alto mai registrato, pari al 67,1%, anche se il divario con gli uomini resta di 15,2 punti percentuali. Nei primi nove mesi del 2025 la crescita del lavoro indipendente è stata trainata proprio dalle donne, con un aumento del 14,1%, molto superiore a quello maschile (+2,5%). Complessivamente in Lombardia si contano 181.469 imprese femminili, pari al 19,3% del totale, di cui 38.984 artigiane.

“I dati raccontano una Lombardia in cui le donne non sono soltanto una componente del mercato del lavoro, ma una forza che crea impresa e genera sviluppo – afferma Silvia Dozio, presidente del Movimento Donne Impresa Lecco e Lombardia –. Sempre più donne scelgono l’impresa come spazio di autonomia, innovazione e responsabilità. Queste aziende creano occupazione e presidiano servizi essenziali per i territori. Il nostro impegno è sostenere l’accesso all’imprenditorialità femminile, accompagnare le nuove generazioni e valorizzare il contributo delle imprenditrici alla crescita economica e sociale”.

La vitalità dell’imprenditoria femminile si riflette anche nelle realtà locali. Tra queste “Verdegiada”, impresa lecchese attiva nella cura del verde guidata da Giada Chiappa. “Essere imprenditrice oggi significa aprire nuove strade e creare relazioni professionali sul territorio – spiega –. Significa anche sfidare stereotipi ancora presenti in alcuni settori e dimostrare che creatività, determinazione, competenza e visione non hanno genere. Quando le donne trovano spazio per innovare e guidare, l’intero sistema produttivo ne beneficia”.

Per Davide Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, le imprese femminili rappresentano una risorsa sempre più importante per il territorio: “Le aziende guidate da donne dimostrano capacità di innovare, leggere i cambiamenti del mercato e costruire valore per la comunità. Favorire l’accesso delle donne al lavoro e all’impresa significa rafforzare la competitività del sistema produttivo e creare nuove opportunità di sviluppo”.