A Villa Monastero il confronto sul turismo: strategie per governare i flussi tra Italia e Svizzera

Grande partecipazione all’evento del progetto Interreg DQuaDLA a Varenna: istituzioni e stakeholder a confronto su strumenti digitali, dati e sostenibilità

Al centro del confronto anche la piattaforma digitale del progetto e le prime analisi sulla percezione di turisti e residenti

VARENNA – Si è svolto a Villa Monastero di Varenna l’evento “Il governo dei flussi turistici: attori e leve locali”: un confronto tra partner e stakeholder coinvolti nel progetto Interreg DQuaDLA, che affronta le sfide poste dal turismo di massa nelle regioni di confine tra Italia e Svizzera, in particolare nelle aree del nord-ovest italiano e nei cantoni Ticino e Grigioni.

“L’incontro di oggi – ha sottolineato la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – ha rappresentato un’importante occasione per condividere lo stato di avanzamento del progetto e analizzare i primi risultati delle attività in corso. Un momento di ascolto e confronto davvero interessante, che ha fornito prospettive e spunti molto utili sulle politiche e sulle iniziative, pubbliche e private, che possono essere attivate dai territori per governare e gestire in modo più efficace, equilibrato e sostenibile i flussi turistici e i fenomeni di turismo sbilanciato, anche in relazione agli impatti sulle economie locali e sugli operatori della filiera, valorizzando i territori e tutelando al tempo stesso la qualità della vita delle comunità locali”.

“Como, Lecco e Sondrio – ha evidenziato il Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca – condividono la stessa sfida: territori straordinariamente attrattivi che devono però fare i conti con problemi concreti legati alla pressione sui servizi, sulla mobilità e sulla qualità della vita dei residenti. Il turismo è una risorsa fondamentale, ma non può essere lasciato all’improvvisazione: va gestito con strumenti adeguati, dati affidabili e una pianificazione intelligente. Anche l’intelligenza artificiale può aiutarci a prevedere i picchi di affluenza e orientare meglio i visitatori, passando da una gestione delle emergenze a una strategia capace di anticipare i problemi. In questo percorso le Province, come Casa dei Comuni, hanno il compito di favorire coordinamento e visione condivisa tra istituzioni e territori”.

L’evento si è aperto con gli interventi dei Presidenti delle Province di Lecco Alessandra Hofmann e di Como Fiorenzo Bongiasca, della Consigliera della Città Metropolitana di Milano Aurora Impiombato Andreani, che si sono soffermati sul ruolo dei partner all’interno del progetto e sugli obiettivi.

La Ricercatrice della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Nadia Catenazzi e Mattia Caccavo (Politecnico di Milano) hanno evidenziato le finalità, le attività in corso e i prodotti attesi del progetto DQuaDLA, in particolare la piattaforma digitale in corso di realizzazione.

Carlo Montisci (Ideas srl) ha esposto i risultati emersi dall’analisi dei bisogni svolta attraverso interviste dirette con gli stakeholder del territorio; poi si è soffermato sul caso studio di Villa Monastero, individuata come laboratorio di osservazione e analisi delle dinamiche turistiche e dei relativi impatti.

Laura Russo (Apfelstrudel srl) ha restituito i risultati dell’attività sulla Sentiment Analysis svolta sul territorio di progetto in due periodi di alta e bassa stagione; sono emersi con chiarezza interessanti elementi che identificano la percezione del turista e del residente. Analisi di questo tipo possono fornire una percezione in tempo reale di chi visita il nostro territorio, di chi ci abita e delle loro differenti esigenze e visioni, elementi estremamente importanti e utili per orientare le strategie.

Spazio poi alla discussione plenaria e al confronto aperto tra stakeholder del territorio e partner di progetto, moderata da Claudio Russo (Politecnico di Milano), con la partecipazione di Fabio Valsecchi (Provincia di Lecco), Matteo Accardi e Nadia Russo (Provincia di Como), Claudio De Bernardi (Provincia di Sondrio), Dario Parravicini (Città Metropolitana di Milano), Fabio Dadati (Camera di Commercio Como-Lecco, Federalberghi Lecco), Lionello Bazzi (Confesercenti Lecco), Angelo Colombo (Rete di Imprese Montagne del Lago di Como, Pro Loco Lario Orientale).

Tra i temi emersi durante il confronto sulle dinamiche che influenzano oggi i flussi turistici, sempre più determinati dall’interazione tra piattaforme digitali, algoritmi, sistemi di recensione e operatori della filiera, quello della necessità di governarli in modo più consapevole e coordinato, soprattutto nei territori lacustri e montani maggiormente esposti ai fenomeni di sovraffollamento.

Molto importanti anche gli aspetti legati alla gestione e allo sviluppo della mobilità integrata, con diverse iniziative che interessano l’intero bacino del lago di Como.

Fondamentale sostenere e valorizzare l’identità culturale e paesaggistica dei luoghi: per questo la Provincia di Lecco, con il Sistema Museale della provincia di Lecco, porta avanti progetti che sostengono e coinvolgono direttamente i territori favorendo il turismo culturale, come straordinario punto di forza e opportunità.

La mattinata si è chiusa con una visita guidata alla Casa Museo e al Giardino botanico di Villa Monastero a cura del Conservatore Anna Ranzi.

DQuaDLA è un progetto finanziato dal Programma Interreg VI – A Italia Svizzera che vede come partner: Politecnico di Milano (capofila), Province di Como, di Lecco e di Sondrio, Città Metropolitana di Milano e Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (Supsi).