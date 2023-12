Acquisti di Natale: Regione Lombardia sostiene i negozi di vicinato

Al via la campagna di comunicazione, Guidesi: “Negozi e botteghe artigiane sono realtà da tutelare e valorizzare”

Alberto Riva (Confcommercio Lecco): “Anche a Lecco supportiamo i nostri negozi, punti di riferimento per acquisti di qualità e non solo”

LECCO – “I negozi vicino a casa tua ti conoscono e ti consigliano il regalo più giusto”. È il messaggio al centro della campagna di Regione Lombardia per sostenere gli acquisti nei negozi di vicinato anche durante il periodo natalizio.

Nella giornata di ieri, mercoledì, è avvenuta la presentazione del video, che verrà diffuso in occasione di tutto il periodo natalizio tramite un’intensa campagna sui social e nei cinema multisala di tutta la Lombardia. A Palazzo Lombardia erano presenti i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria lombarde dei settori commercio e artigianato: Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Casa Artigiani e Claai.

“Questa attività di promozione – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi – si inserisce nel percorso di sostegno a queste realtà, già forte di diversi strumenti specifici. I negozi e le botteghe artigiane, oltre a custodire il saper fare lombardo conoscono i bisogni, le abitudini e i gusti delle persone. Rappresentano realtà da tutelare e valorizzare per il loro significato economico e sociale. Per questo Regione Lombardia continuerà a supportarli anche in futuro”.

“Siamo ovviamente molto contenti di questa iniziativa che va in continuità con l’impegno di Regione Lombardia a sostenere le attività dei negozi di vicinato – il commento del Direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva -. Anche a Lecco, attraverso la campagna ‘Io Compro sotto casa’, supportiamo i nostri negozi, veri e propri punti di riferimento per acquisti di qualità ma non solo”.

Shopping natalizio che, in città, sta per entrare nel vivo con il Ponte dell’Immacolata, ma le prime impressioni dei commercianti sembrano positive: “C’è molto movimento – ha confermato il direttore Riva – in città si vede tanta gente, lecchesi ma non solo, siamo contenti e tutti speriamo in un buon mese di dicembre per i nostri commercianti”.

Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, aggiunge: “E’ una iniziativa il cui sostegno da parte di Confartigianato è giunto in modo assolutamente naturale. Da sempre, infatti, l’associazione lavora per valorizzare le attività artigiane di vicinato, che hanno come segno distintivo creatività e qualità. Il periodo del Natale è il momento giusto per ricordarlo ancora una volta: le botteghe che costellano i nostri paesi rappresentano un patrimonio da salvaguardare. Acquistiamo qui i nostri regali: avremo la garanzia di aver comprato prodotti di qualità e la certezza di aver contribuito a portare ricchezza al nostro territorio anche attraverso la tutela dei posti di lavoro di chi in queste attività economiche – artigiane e commerciali – opera quotidianamente”.