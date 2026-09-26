Adoc Lombardia, Angelo Della Cioppa è il nuovo presidente regionale

Al fianco del nuovo presidente ci saranno i vicepresidenti Adriano Gnani e Chiara Barbieri. Sara Plateroti tesoriera

“Lavoreremo per rendere Adoc Lombardia un punto di riferimento ancora più vicino alle esigenze concrete dei cittadini”

LECCO – Cambio al vertice di Adoc Lombardia, l’Associazione per la Difesa dell’Orientamento dei Consumatori della UIL. Il congresso regionale del 24 settembre ha eletto Angelo Della Cioppa nuovo presidente dell’associazione. Al suo fianco, nel nuovo gruppo dirigente, ci saranno i vicepresidenti Adriano Gnani e Chiara Barbieri, mentre Sara Plateroti ricoprirà l’incarico di tesoriera.

L’elezione è avvenuta alla presenza della presidente nazionale di Adoc Anna Rea, del segretario generale di Uil Lombardia Antonio Albrizio e del segretario organizzativo di Uil Lombardia Abele Parente.

La nuova dirigenza regionale si presenta con l’obiettivo di rafforzare l’attività di tutela dei diritti di cittadini e consumatori sul territorio lombardo. Tra i temi indicati come prioritari figurano le conseguenze del carovita, la transizione digitale ed ecologica, la difesa del potere d’acquisto e l’accesso ai servizi essenziali.

“Ringrazio i delegati e l’intera assemblea per la fiducia accordatami”, ha dichiarato il neo-presidente Angelo Della Cioppa. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità. Insieme ad Adriano Gnani, Chiara Barbieri e a tutta la struttura regionale, lavoreremo per rendere Adoc Lombardia un punto di riferimento ancora più vicino alle esigenze concrete dei cittadini, potenziando la presenza sul territorio e promuovendo una cultura del consumo sostenibile e consapevole”.

La nuova squadra assume quindi la guida dell’associazione in una fase caratterizzata, secondo quanto indicato da Adoc Lombardia, dalla necessità di aggiornare e rafforzare gli strumenti di tutela a disposizione dei consumatori. L’elezione di Della Cioppa, Gnani e Barbieri segna così l’avvio di una nuova fase per l’associazione regionale, con l’innovazione nelle tutele dei consumatori tra gli obiettivi indicati dalla nuova dirigenza.