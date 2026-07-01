Agricoltura, dalla Regione quasi 380 mila euro a quattro aziende lecchesi

Nell’ambito del bando per gli investimenti produttivi vengono finanziate quattro imprese della provincia di Lecco

A livello regionale stanziati quasi 98 milioni di euro a favore di 185 aziende agricole

LECCO – Sono quattro le aziende agricole della provincia di Lecco che beneficeranno dei contributi stanziati da Regione Lombardia nell’ambito dell’intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”. Per il territorio lecchese sono stati assegnati complessivamente 378.167 euro.

Il finanziamento rientra nel decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, che destina complessivamente 97,8 milioni di euro a 185 aziende agricole lombarde, grazie alle risorse del Complemento regionale allo Sviluppo rurale della Politica agricola comune (Pac) 2023-2027.

“Con questo provvedimento Regione Lombardia conferma una scelta precisa: accompagnare gli imprenditori agricoli che investono in innovazione, efficienza e sviluppo”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi.

Secondo l’assessore, le risorse consentiranno alle aziende di migliorare la capacità produttiva, affrontare con strumenti più moderni le sfide del mercato e rafforzare la competitività di un comparto strategico per l’economia lombarda.

Per finanziare tutte le domande ammesse è stata inoltre incrementata la dotazione del bando, passata dai 65 milioni inizialmente previsti agli attuali 97.755.741 euro.

A livello regionale, i contributi riguardano 23 aziende zootecniche di montagna, 17 aziende vegetali di montagna, 47 aziende zootecniche di pianura e 98 aziende vegetali di pianura. Le graduatorie resteranno valide fino al 31 dicembre 2026, consentendo l’eventuale scorrimento nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse.

“Ogni euro investito nell’agricoltura genera valore economico, occupazione e sviluppo per i territori – ha aggiunto Beduschi –. L’obiettivo è sostenere investimenti che migliorino produttività, sostenibilità e qualità delle produzioni lombarde, rafforzando una delle eccellenze del nostro sistema agroalimentare”.