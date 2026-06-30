Agricoltura di montagna. Dalla Regione 148 mila euro per le aziende del Lecchese

Le risorse saranno destinate alle Comunità montane Lario Orientale-Valle San Martino e Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera

Il finanziamento rientra nel piano regionale da 2,8 milioni di euro per il biennio 2027-2028 destinato alle 23 Comunità montane lombarde

LECCO – Nuove risorse per sostenere l’agricoltura di montagna nel Lecchese. Regione Lombardia ha destinato complessivamente 148.511 euro al territorio provinciale nell’ambito dello stanziamento da 2,8 milioni di euro previsto per il biennio 2027-2028 a favore delle 23 Comunità montane lombarde, con l’obiettivo di finanziare interventi e investimenti a sostegno delle aziende agricole delle aree montane.

Le risorse saranno assegnate secondo i criteri regionali che tengono conto della superficie agricola utilizzata, dell’estensione dei boschi, del numero di aziende agricole, della consistenza zootecnica, della presenza di territori con maggior svantaggio e di una quota fissa destinata a ciascuna Comunità montana. Il provvedimento introduce inoltre una semplificazione delle procedure amministrative per rendere più rapida l’erogazione dei contributi alle aziende agricole.

Per la provincia di Lecco sono previsti 59.910 euro per la Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino, di cui 42.793 euro nel 2027 e 17.117 euro nel 2028, e 88.601 euro per la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, ripartiti in 63.287 euro nel 2027 e 25.314 euro nel 2028.

“Si tratta di un sostegno concreto e programmato – sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – che consente alle Comunità montane del Lecchese di rafforzare il proprio ruolo a favore delle imprese agricole, della tutela del paesaggio e del contrasto allo spopolamento delle aree interne. La montagna non è marginalità, ma una risorsa strategica per l’intera Lombardia”.

Sul provvedimento interviene anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione speciale Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini: “Queste risorse rappresentano un segnale concreto per le nostre montagne e, in particolare, per il Lecchese, dove l’agricoltura continua a svolgere un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche nella tutela del territorio e nella salvaguardia delle nostre comunità. Investire nelle aziende agricole di montagna significa contrastare lo spopolamento, valorizzare le produzioni locali e garantire una gestione attiva del territorio, elemento essenziale anche per la prevenzione del dissesto idrogeologico”.

Zamperini sottolinea inoltre il lavoro avviato dalla Commissione Montagna per rendere il sostegno alle terre alte sempre più strutturale, richiamando anche l’insediamento del nuovo gruppo di lavoro regionale dedicato alla salvaguardia di pascoli, malghe e alpeggi. “La montagna ha bisogno di investimenti programmati, infrastrutture moderne e servizi efficienti: solo così possiamo garantire un futuro alle imprese agricole e ai giovani che scelgono di vivere e lavorare nelle nostre vallate”.

“Il Lecchese è un territorio che unisce qualità produttiva, presidio ambientale e forte identità. Queste risorse aiutano a rafforzare chi ogni giorno mantiene vivo questo equilibrio”, conclude Piazza.

In chiusura, Zamperini ringrazia l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi “per aver condiviso questa visione e per l’attenzione dimostrata verso un comparto strategico per tutta la Lombardia”, sottolineando come le Comunità montane dispongano ora di uno strumento in più per sostenere la multifunzionalità delle aziende agricole e rendere più efficaci gli interventi sul territorio.