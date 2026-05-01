Agrinatura 2026, partenza da record: un fiume di persone a Lariofiere per la fiera agricola

Dal 1° al 3 maggio tre giorni di esposizioni, attività e laboratori aperti a tutti

A Lariofiere 160 espositori provenienti da tutta Italia

ERBA – Un vero e proprio fiume di persone quello accorso nella giornata di oggi, 1° maggio, per l’apertura a Lariofiere della 25^ edizione di Agrinatura: la fiera dedicata alla filiera agricola, forestale e zootecnica, alla promozione della sostenibilità ambientale e del turismo rurale.

Tante iniziative in programma dedicate in particolare ai bambini che possono provare diverse l’esperienza naturalistiche: dal cavalcare un pony allo spazzolare un asino, dal fare una camminata sensoriale alla corsa sopra in mini-trattori nell’ampio settore riservato al parchi nel Padiglione C. Lì si può trovare anche un percorso dedicato agli insetti impollinatori con 12 isole dedicate ad api, farfalle e bombi.

Negli altri due padiglioni sono stati allestisti 160 stand con prodotti d’eccellenza enogastronomica provenienti da tutta Italia da scoprire e gustare. Oltre che allestimenti di piante da orto, fiori, piante da giardino e l’immancabile zona dedica agli animali da pascolo e da cortile: galline, polli, vitelli, mucche, asini, pappagalli, pony, capre, pecore, farfalle e cani.

Inoltre, nel corso delle tre giornate della fiera sono in programma numerose degustazioni, laboratori e momenti di approfondimento per la promozione di una cultura della consapevolezza ambientale e dello sviluppo sostenibile, slogan dell’edizione 2026.