Airoldi Metalli SpA festeggia i suoi 190 anni: un incontro e un libro per raccontare una storia imprenditoriale nel territorio lecchese

Appuntamento venerdì 18 settembre alle 14.30 a Lecco presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco

Al convegno interverrà il giornalista Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24. Sarà l’occasione per presentare il volume, edito per l’anniversario, scritto da Francesco D’Alessio “Airoldi Metalli 190 anni – Famiglia, Esperienza, Lavoro”

LECCO – Festeggia i suoi primi 190 anni la Airoldi Metalli SpA, azienda fondata nel 1836 da Giuseppe Airoldi, a Lecco, territorio che con il suo lago e il fiume Gerenzone, ha rappresentato la base ideale per lo sviluppo dell’industria metallurgica, grazie all’acqua che dà energia, raffredda e trasporta.

Giuseppe Airoldi passò il testimone al figlio Filippo, che a sua volta lo trasmise ai suoi figli Enrico e Giovanni, per poi arrivare a Luciano e Tommaso (classe 1938) che guida l’azienda dal 1990, facendo tesoro della sua storia e degli insegnamenti ricevuti.

Seguì l’ingresso e il crescente coinvolgimento dei figli Enrico e Paolo, culminato in un nuovo passaggio di testimone: Tommaso affidò loro progressivamente un’impresa già ricca di storia, continuando ad accompagnarli con lungimiranza e visione nelle sfide di crescita e diversificazione, senza mai perdere il rispetto e l’attaccamento al proprio territorio.

Le radici della società affondano nella valle del Gerenzone, che custodisce la memoria della storia della trafileria lecchese. Da lì nacque ciò che ancora contraddistingue l’azienda: la passione per il metallo e per il suo più appropriato utilizzo, che ha attraversato, immutata, tutte le generazioni della famiglia. Dalle scelte di Tommaso è nata poi la scommessa imprenditoriale che oggi è Airoldi Metalli SpA, tra i protagonisti italiani ed europei nel settore della metallurgia dei metalli non ferrosi, nella produzione e distribuzione dei semilavorati di alluminio e nelle relative lavorazioni.

Una scommessa che oggi si traduce in un gruppo che ha raggiunto un fatturato di circa 70 milioni di euro, generato in sette siti produttivi grazie al contributo di circa 100 collaboratori: numeri che riflettono la solidità raggiunta ma soprattutto raccontano la storia di un territorio e di una famiglia, che vede ormai affacciarsi in Airoldi Metalli anche i nipoti di Tommaso. Un’azienda che non si è mai concessa la noia della routine, che non ha mai smesso di investire e diversificare, mantenendo viva la sua capacità di reinventarsi e la voglia di guardare sempre avanti.

Per celebrare questo importante anniversario, Airoldi Metalli ha organizzato un incontro, in programma il prossimo venerdì 18 settembre alle ore 14,30 a Lecco presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, al quale parteciperà il giornalista Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24. L’evento sarà anche l’occasione per presentare il volume, edito per l’anniversario, “Airoldi Metalli 190 anni – Famiglia, Esperienza, Lavoro”.

Scritto da Francesco D’Alessio, il volume, ricco di immagini e testimonianze fotografiche, ripercorre con precisione le diverse tappe dell’evoluzione di questa impresa lecchese, inserendola nel processo di trasformazione del contesto economico-produttivo locale e nazionale di due secoli di storia. Il libro è anche un prezioso documento per la ricostruzione storica di un settore – quello della lavorazione del rame – che ebbe un importante ruolo nella metallurgia lecchese dell’Ottocento, affiancando quello più conosciuto della lavorazione del ferro.

Il convegno, introdotto dal saluto delle autorità, è aperto a tutti.