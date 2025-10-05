Al Fatebenefratelli “80voglia di Artigianato: racconti di stile, mani, materia”

Appuntamento oggi presso il Centro Culturale di Valmadrera

Alle ore 14 lo spettacolo performance con sfilata

LECCO – Proseguono le celebrazioni per gli 80 anni di Confartigianato Imprese Lecco con un nuovo appuntamento dedicato alla creatività e alla bellezza artigiana. Oggi, domenica 5 ottobre presso il Centro Culturale Fatebenefratelli – Valmadrera si terrà l’evento “80voglia di Artigianato: racconti di stile, mani, materia” sarà un evento spettacolare che porterà in scena il mondo della moda, dello stile, della grafica e del design, con uno sguardo attento alla sostenibilità.

Una giornata aperta a tutti, pensata per valorizzare il talento e l’innovazione degli artigiani, con sfilate, momenti di creatività e attività dedicate ai più piccoli.

Un’occasione imperdibile per vivere da vicino il fascino del saper fare artigiano, tra eleganza, originalità e responsabilità verso il futuro.

PROGRAMMA

10:00

Apertura mostra dedicata alle aziende artigiane storiche filiera della moda.

10:30

Realizzazione di un’opera su tessuto d’abbigliamento a cura di Gianluigi Fumagalli, artista locale.

A seguire personalizzazione aperta a tutti.

14:00 – 16:00

Evento spettacolo: Performance dal vivo di creazione di acconciature ispirate ai decenni 1950 – 2020, accompagnate dal racconto delle figure femminili iconiche che hanno segnato la storia della moda.

16:00 – 18:00

Laboratorio di cucito per bambini, con il rilascio della “patente del cucito”.

Dimostrazione di lavorazione del feltro con una maestra feltraia dell’associazione “Il Segreto di Penelope.”

18:30 – 19:30

Sfilata di moda con abiti e accessori realizzati da talentuosi designer con tessuti ed elementi di scarto: un finale sorprendente che celebra creatività, visione e sostenibilità.

Durante l’evento sarà possibile sostenere l’associazione “Oltre Noi” con un’offerta e ricevere lo sgabello PATCH, realizzato a mano.

L’iniziativa, organizzata nell’anno dell’80° anniversario di Confartigianato Imprese Lecco, è un viaggio nel saper fare artigiano: un intreccio di tradizione, innovazione, legame con il territorio e attenzione al riciclo e alla sostenibilità.