Al MECI un convegno dedicato alla “Rigenerazione urbana”

L’evento promosso dall’Ordine degli Architetti di Lecco si terrà sabato 18 maggio dalle ore 10 alle ore 12

“Occasione per offrire a più interlocutori una riflessione sul tema della rigenerazione urbana”

LECCO – Un convegno dedicato alla rigenerazione urbana dal titolo “Il futuro delle città nell’epoca della rigenerazione urbana“. Ad organizzare l’evento, Ordine degli Architetti di Lecco‘ che spiega: “Costituisce l’occasione per offrire a più interlocutori una riflessione su un tema attuale e importante”.

L?incontro, promosso nell’ambito di M.E.C.I. (Mostra Edilizia Civile Industriale) è fissato per sabato 18 maggio dalle ore 10 alle ore 12 presso il Lariofiere ad Erba.

“In primo luogo – proseguono dall’Ordine – il convegno è rivolto a chi è chiamato, per responsabilità politico-amministrativa, a fissare le regole della rigenerazione, le regole, cioè per la trasformazione della città nei prossimi anni, agli architetti e a tutti i progettisti che sono interessati per ragioni professionali al tema e a tutti coloro che vivono le città”.

Un incontro dalla grande attualità, “Ricordiamo – proseguono dall’Ordine – che in questi ultimi anni è cresciuta nelle città il concetto di prossimità urbana, mettendo a nudo la fragile struttura sociale, economica e spaziale delle città e dei territori nel loro assetto attuale e la necessità di un loro radicale ripensamento e da più parti si invoca una nuova organizzazione tale da ottimizzare gli spostamenti, ridurre l’inquina mento, migliorare la qualità dello spazio e quindi della vita urbana” spiegano i membri dell’Ordine degli Architetti.

Al convegno saranno presenti ed interverranno Gianluca Comazzi, Assessore Regionale al Territorio e Sistemi Verdi, l’Ing. Adriano Alderighi, Presidente Ordine Ingegneri di Lecco, il Geometra Piergiorgio Caspani, Presidente del Collegio Geometri di Lecco, l’architetto Anselmo Gallucci, Presidente dell’Ordine degli Architetti e l’avvocato Giuseppe Rusconi, assessore all’Urbanistica del Comune di Lecco. Coordinerà i lavori l’architetto Maria Cristina Spoto, Vicepresidente dell’Ordine.