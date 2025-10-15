Al Politecnico si è svolto il seminario su welfare aziendale e motivazione del personale

Imprenditori e stakeholder lecchesi a confronto sul welfare aziendale e il benessere organizzativo

LECCO – Presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano si è svolto il seminario “Progettare il welfare aziendale”, rivolto a imprenditori, manager e stakeholder locali. L’incontro ha avuto l’obiettivo di condividere informazioni e buone pratiche sul welfare aziendale come strumento per motivare il personale attuale e attrarre nuove risorse umane.

L’evento, organizzato dalla sede territoriale di Lecco del Politecnico, rientra nel Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco. La Provincia di Lecco ne è il capofila, guidando un partenariato composto da 15 attori locali e 21 aderenti alla rete di supporto.

L’iniziativa si è concentrata sui settori metalmeccanico ed elettrico/elettronico e ha registrato la partecipazione di oltre 80 persone, tra aziende, consulenti del lavoro, rappresentanti delle parti sociali (datoriali e sindacali) coinvolte nel Patto territoriale, partner del progetto e stakeholder locali, che hanno contribuito attivamente all’organizzazione del seminario.

Il seminario si è aperto con l’intervento del Consigliere provinciale delegato al Centro Impiego, Antonio Leonardo Pasquini. Moderato da Filomena Canterino, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, l’evento ha visto la partecipazione di relatori di rilievo: Mariano Corso, professore ordinario e responsabile scientifico degli Osservatori in Digital Innovation del Politecnico di Milano; Matteo Dell’Era, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Lecco; e Antonella Marsala, di Sviluppo Lavoro Italia.

A seguire si è svolta una tavola rotonda con imprenditori e responsabili delle risorse umane del territorio lecchese, che hanno condiviso le loro esperienze nella progettazione e nello sviluppo di piani di welfare aziendale per i dipendenti. A rappresentare diverse realtà e dimensioni d’impresa hanno portato la loro testimonianza: Officina Meccanica Tentori snc di Galbiate, Alpina Raggi spa di Lomagna, RX Pack srl di Oggiono e Technoprobe spa di Merate.

“Il welfare aziendale e il benessere organizzativo – commenta il Consigliere provinciale delegato al Centro Impiego, Antonio Leonardo Pasquini – sono temi sempre più centrali per creare un ecosistema positivo e un clima di partecipazione all’interno delle aziende e, più in generale, delle organizzazioni. Pur non essendo concetti nuovi, è necessario che sempre più enti e imprese agiscano in modo proattivo per introdurre e rafforzare strumenti di welfare aziendale, poiché hanno un impatto significativo non solo sulla vita delle persone, ma anche sull’attrattività e sulla competitività di un territorio”.

“Questo seminario ha sottolineato quanto sia fondamentale motivare dipendenti e collaboratori e attrarre nuove risorse umane qualificate, in particolare giovani. Le nuove generazioni considerano i benefit e i vantaggi del welfare aziendale tra i principali criteri nella scelta di un’offerta di lavoro – continua Pasquini – Le iniziative del Patto territoriale servono anche a comprendere meglio i nuovi bisogni dei giovani e a rendere più consapevoli i datori di lavoro sulle leve utili per attrarli e motivarli. A quasi un anno dall’avvio del Patto, è già possibile trarre un primo bilancio positivo: grazie alla collaborazione dei partner, è stata rafforzata la capacità di lavorare in rete, erogando servizi, interventi formativi e iniziative di qualità a favore di lavoratori e imprese”.

Lunedì 27 ottobre alle 15, presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano (via Previati 1/C – Lecco), si terrà il secondo seminario, dedicato in particolare al settore turismo e ristorazione, sui temi del work-life balance. L’incontro è aperto a tutti gli imprenditori e stakeholder interessati.

Gli interventi del Patto territoriale rientrano nelle iniziative promosse nell’ambito della Politica di Coesione 2012-2027 e sono cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Per ulteriori informazioni sul Patto territoriale, è possibile consultare il sito: www.lavoro.provincia.lecco.it/patto_territoriale/