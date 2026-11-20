A Lariofiere tre giorni di eventi con imprese, operatori e convegni su riqualificazione e innovazione

Premiato l’architetto Claudio Costantino, vincitore del concorso di idee per la riqualificazione centro espositivo

ERBA – Si è aperta questa mattina a Lariofiere la 40ª edizione della Mostra dell’Edilizia Civile e Industriale, dedicata al settore delle costruzioni, riqualificazioni e sicurezza. La fiera sarà aperta fino a domenica 22 nei padiglioni del polo fieristico erbese.

A fare gli onori di casa è stato il presidente di Lariofiere, Marco Galimberti, che ha sottolineato l’importante traguardo raggiunto da MECI: “40 anni sono un tempo lungo in cui ci sono stati profondi cambiamenti nel settore. Anche la Mostra dell’Edilizia ha attraversato momenti difficili mantenendo però una visione che andasse oltre alle contingenze del momento. Il mio ringraziamento va a chi ha continuato a crederci e lavorare affinché questa manifestazione rimanesse un punto di riferimento per il comparto. Qui continuano ad esserci persone che sono in grado di costruire connessioni e relazioni definendo l’identità stessa di MECI”.

Galimberti ha poi aggiunto: “Noi oggi dobbiamo continuare in questa direzione, continuando a scrivere un futuro che sia altrettanto significativo: essere un luogo in cui il comparto possa riconoscersi e interpretare i cambiamenti di oggi e di domani. In occasione di questa 40ª edizione abbiamo voluto promuovere un concorso di idee che raccoglierà proposte per la riqualificazione di Lariofiere. Anche noi vogliamo guardare avanti per raggiungere una nuova funzionalità e accessibilità del nostro centro espositivo”.

A fianco di Lariofiere c’è la Camera di Commercio Como-Lecco, per la quale è intervenuta la componente di giunta Gloria Bianchi: “Da sempre sosteniamo MECI, perché da sempre la Camera crede nell’importanza del saper fare squadra – ha sottolineato – Un settore in movimento in cui innovare facendo affidamento alle imprese e ai privati che qui si incontrano. Ringrazio tutto il comitato che ha organizzato la manifestazione che sarà sicuramente memorabile. Ci sarà un ricco calendario di eventi per questa 40ª edizione, che rappresenta non solo un punto di arrivo ma anche un punto di partenza per il futuro”.

Anche l’assessore all’Università e Ricerca di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, ha portato i suoi saluti: “Regione Lombardia è fortunata per come è strutturato il comparto dell’edilizia, composto da quasi 100mila imprese, e che continua a trainare il Paese nonostante ci siano stati anche momenti difficili. Questa resilienza è dovuta alla grande forza imprenditoriale del settore, che ha la grande capacità di rinnovarsi e trovare nuove soluzioni ai problemi che si presentano”.

Infine, è intervenuto Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno: “Ringrazio Lariofiere e Marco Galimberti per il grande lavoro che sta facendo qui a Erba trasformando Lariofiere in un polo in evoluzione che sa intercettare i bisogni del territorio e le sfide complesse che il sistema globale mette di fronte agli operatori del settore. Il comparto dell’edilizia è da sempre un asset strategico per il nostro Paese”.

Quindi ha proseguito: “Dopo una stagione contraddistinta dai fondi del Pnrr, che ha mosso tanti investimenti valorizzando il patrimonio pubblico e privato, oggi bisogna intercettare nuove opportunità per dare slancio al nostro Paese. Quì si incomincia a mettere le basi per il domani”.

Dopo il momento del taglio del nastro ufficiale, il programma è proseguito con la premiazione del progetto realizzato dall’architetto Claudio Costantino, connesso in videochiamata, per la riqualificazione del quartiere fieristico di Lariofiere.

La giuria ha assegnato il riconoscimento sulla base della seguente motivazione: “Il progetto interpreta la sistemazione complessiva dell’area attraverso la creazione di polarità definite dalle architetture esistenti (padiglioni) di nuova costruzione (autosilo) e ristrutturazione (capannone sud) unificate e collegate dal tessuto degli spazi aperti e collettivi disegnando una trama che rivaluta la qualità paesaggistica del luogo ed ordina la successione degli spazi a parcheggio, pedonali e delle aree verdi”.

La manifestazione proseguirà quindi fino a domenica 22 novembre, con un programma di tre giorni che coinvolgerà imprese, professionisti e operatori del comparto. In calendario incontri, convegni e momenti di approfondimento dedicati ai temi della riqualificazione, dell’innovazione, della sicurezza e delle nuove sfide che attendono il settore delle costruzioni. Un’edizione speciale, quella del quarantennale, che guarda al futuro dell’edilizia e dello stesso polo fieristico di Erba, chiamato a rinnovarsi per continuare a essere un punto di riferimento per il territorio e per il comparto.