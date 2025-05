ANDE vince il Gran Becca d’Oro con la ciaspola Exploral

Il concorso è promosso dai docenti del Politecnico di Milano

Il 23 aprile scorso la premiazione durante il Fuorisalone di Milano

MILANO – L’“Exploral” del marchio lecchese ANDE si è aggiudicata il primo premio nella categoria “Gran Becca d’Oro” alla prima edizione dell’Alpi Design Award, un concorso nato per premiare l’innovazione sostenibile nei prodotti destinati alla montagna.

La premiazione si è tenuta il 23 aprile scorso, al termine dell’intensa settimana del Fuorisalone, dal 7 al 13 aprile, che ha animato la città con eventi e iniziative legate al mondo del progetto. Il concorso è stato promosso dall’associazione Alpi+Milano (A+M), fondata dai professori del Politecnico di Milano Aldo Faleri e Adalberto Muzio, con l’obiettivo dichiarato di “assegnare un riconoscimento a designer, professionisti, enti e aziende che sviluppano progetti, prodotti e servizi per la sostenibilità e l’innovazione della montagna secondo il processo creativo proprio del mondo del Design”.

A sostenere fortemente l’iniziativa anche Armida Armellini, vicepresidente dell’associazione, figura chiave nella storia del Salone del Mobile di Milano, da lei seguito per quasi cinquant’anni insieme al marito Manlio. Una manifestazione giovane, quindi, ma con solide radici nel panorama del design italiano.

A brillare tra le candidature è stata proprio la ciaspola “Exploral”, premiata con una motivazione che lascia poco spazio ai dubbi: “Ciaspola monomaterica di sorprendente leggerezza e predisposta alla circolarità dei componenti, come dovranno essere tutti i prodotti outdoor”. Linee essenziali, leggerezza estrema e una struttura pensata per facilitare manutenzione e riciclo: un oggetto che sembra anticipare il futuro dell’attrezzatura da montagna.

Dietro il progetto c’è la visione di Aldo Anghileri, fondatore del brand ANDE e figura di riferimento per lo sviluppo di equipaggiamenti da alpinismo in lega d’alluminio. Un lavoro, il suo, guidato dalla costante ricerca di soluzioni che sappiano coniugare performance tecniche elevate e rispetto per l’ambiente.

A ritirare il premio è stato Nicola Faccinetto, responsabile marketing e comunicazione dell’azienda, che ha dichiarato: “Il progetto Ande Exploral ha colpito la giuria per il suo design moderno ed essenziale, che unisce funzionalità ed estetica in un equilibrio perfetto. Il suo look avveniristico è frutto dell’attenzione costante all’innovazione che caratterizza lo sviluppo di ogni prodotto ANDE. Il riconoscimento premia non solo la qualità progettuale, ma anche la filosofia aziendale che da sempre mette al centro la montagna, il movimento e l’evoluzione del gesto tecnico”.

L’“Exploral” sarà disponibile sul mercato a partire dall’inverno 2025, pronta a diventare la compagna ideale per escursionisti, alpinisti e appassionati di attività sulla neve alla ricerca di leggerezza e prestazioni. Un premio che non celebra solo un oggetto ben fatto, ma un’idea di montagna che guarda avanti.