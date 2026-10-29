Anziani soli e welfare, la FNP CISL rilancia la contrattazione sociale

Al Consiglio generale il confronto sulle politiche di welfare e sulle risposte da costruire insieme ai Comuni per anziani, famiglie e giovani

Gli over 65 rappresentano il 25% della popolazione delle due province

LECCO – Rafforzare la contrattazione sociale con i Comuni per rispondere ai bisogni delle persone, sostenere le famiglie e garantire servizi adeguati in ogni fase della vita. È questa la direzione indicata dalla FNP CISL Monza Brianza Lecco durante il Consiglio generale del 28 ottobre, dedicato interamente al ruolo della negoziazione sociale nelle politiche di welfare locale.

L’obiettivo del sindacato dei pensionati è consolidare un’attività che si sviluppa “comune per comune, tavolo per tavolo”, con l’intento di incidere sulle decisioni pubbliche prima che vengano assunte e contribuire alla definizione di risposte concrete per le comunità.

A rendere urgente questo impegno è soprattutto il quadro demografico del territorio. Secondo i dati presentati durante l’incontro, le due province contano complessivamente oltre 1,2 milioni di abitanti: circa 874 mila in Brianza e 334 mila nel Lecchese, distribuiti in circa 540 mila nuclei familiari. Gli over 65 rappresentano già il 25% della popolazione, con una crescita stimata di altri 5 punti percentuali entro il 2030. L’indice di vecchiaia supera inoltre i 220 anziani ogni 100 giovani under 14.

A questo scenario si aggiungono oltre 75 mila anziani che vivono soli, l’aumento delle patologie croniche e il peso dell’assistenza, che ricade in larga parte sulle famiglie. Anche in un territorio caratterizzato da un tessuto produttivo forte, le condizioni non sono omogenee: tra i centri urbani, le valli lecchesi e i Comuni brianzoli emergono differenze legate all’isolamento, alla carenza di trasporto pubblico, al divario digitale e alle nuove forme di solitudine.

“La nostra azione non è un mero atto formale o rivendicativo – ha sottolineato Caterina Valsecchi, segretaria della FNP CISL Monza Brianza Lecco – ma l’esercizio di un ruolo di rappresentanza capace di incidere nei processi decisionali prima che le scelte vengano assunte. Vogliamo essere una vera e propria ‘comunità di cura’, capace di intercettare i bisogni reali attraverso le nostre 35 sedi, i recapiti territoriali, gli sportelli sociali e i punti salute”.

Il significato della contrattazione sociale è stato approfondito anche da Anna Maria Foresi, segretaria nazionale della FNP CISL, che ha richiamato la necessità di considerare la persona nella sua interezza, senza limitare la tutela alla sola dimensione lavorativa.

“La qualità della vita non finisce quando si esce dal lavoro o si va in pensione. Una persona lavora, ma anche abita, si muove, cura i propri cari, partecipa e ha bisogno di relazioni. Per questo la tutela non può essere parziale: dobbiamo tutelare la persona nella sua interezza”, ha affermato Foresi. La contrattazione sociale, ha aggiunto, non è un’attività accessoria rispetto alla tutela tradizionale del lavoro, ma ne amplia il raggio d’azione e rappresenta la natura confederale della CISL. Casa accessibile, servizi sanitari raggiungibili e sostegno alla famiglia sono quindi parte integrante della tutela delle persone.

In questa prospettiva si inserisce l’Agenda della dignità, elaborata dalla FNP CISL attraverso l’ascolto dei territori, l’analisi dei dati dell’Osservatorio Sociale, la formazione continua e il lavoro di gruppi tematici dedicati alla non autosufficienza, alla disabilità, ai caregiver e alle politiche abitative. Il documento vuole offrire un riferimento per orientare le scelte di bilancio e le politiche pubbliche, superando una logica basata su prestazioni isolate.

Le priorità individuate comprendono la redistribuzione economica e fiscale, con tariffe agevolate, progressività, sostegno agli affitti e tutela del potere d’acquisto; l’accesso ai servizi, dagli asili nido all’assistenza domiciliare integrata, fino ai trasporti e ai servizi sociosanitari di prossimità; e l’ampliamento delle opportunità legate alla salute, all’istruzione permanente, alla mobilità e alla socialità, contrastando la solitudine e promuovendo le relazioni tra generazioni.

“Solo così possiamo garantire libertà di scelta alle persone”, ha commentato ancora Foresi. Una libertà che, nelle sue parole, si traduce nella possibilità di continuare a vivere nella propria casa, conciliare lavoro e cura senza rinunciare a sé stessi e permettere ai giovani di costruire il proprio futuro nel territorio in cui vivono, grazie a servizi, mobilità e opportunità.

Per affrontare queste sfide, CISL Lombardia ha avviato un percorso per rafforzare le competenze nella contrattazione sociale, attraverso la formazione specifica degli operatori e la messa a disposizione di strumenti informativi dedicati.

“La contrattazione sociale per noi non è un semplice adempimento, ma un pilastro strategico per coniugare lavoro e welfare, garantendo risposte concrete alle famiglie e tutelando il reddito reale attraverso i servizi sul territorio”, ha spiegato Roberta Vaia, segretaria di CISL Lombardia. La regione, ha ricordato, contribuisce da sola a oltre un terzo degli accordi nazionali. Il nuovo progetto punta a investire sulla formazione, sull’innovazione degli strumenti digitali e sulla presenza territoriale, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo dei contrattualisti, migliorare la qualità delle intese e monitorarne nel tempo i risultati.

Anche la categoria dei pensionati della CISL Monza Brianza Lecco ha investito nella formazione interna, concludendo il percorso “Il coraggio della negoziazione”, pensato per preparare figure esperte nella negoziazione con i Comuni. L’attività procede in sinergia con la CISL territoriale e coinvolge delegati e volontari attraverso iniziative già consolidate, come le “Antenne Sociali”, dedicate all’intercettazione precoce del disagio, all’orientamento ai servizi e a una prima risposta alle situazioni di bisogno e criticità.

I lavori della mattinata sono stati presieduti da Giovanna Mantelli, segretaria della FNP CISL Lombardia. Sono intervenuti anche Sergio Marcelli, segretario generale della FNP CISL Lombardia, Annalisa Caron, segretaria generale della CISL Monza Brianza Lecco, e Mario Todeschini e Ambrogio Meroni, responsabili della contrattazione sociale nei Comuni rispettivamente delle province di Lecco e Monza Brianza. I loro contributi hanno fatto il punto sui risultati raggiunti e sulle criticità incontrate negli ultimi mesi di attività negoziale.

Il confronto ha ribadito la centralità della contrattazione sociale come strumento per collegare le esigenze delle comunità alle scelte degli enti locali. La sfida, per la FNP CISL, è tradurre questo lavoro in accordi efficaci e servizi accessibili, capaci di sostenere le persone anziane, le famiglie e le nuove generazioni, tutelando dignità e possibilità di scelta.