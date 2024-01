“Aperagenti”: evento di divulgazione e networking organizzato da Fnaarc Lecco

L’incontro informativo-conviviale è in programma giovedì 8 febbraio dalle 18.30

LECCO – Una serata interamente dedicata agli agenti di commercio di ogni settore o a chi vorrebbe affacciarsi a questa meravigliosa professione. Un evento di divulgazione e networking rivolto ai professionisti che vogliono fare rete, creare sinergie ed entrare in contatto con altri colleghi, in un clima informale e di festa.

Fnaarc Lecco ha voluto organizzare “Aperagenti”, un momento informativo-conviviale a inizio anno per farsi conoscere e per mettere in dialogo tra loro gli agenti di commercio lecchesi. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 febbraio 2024 a partire dalle ore 18.30 presso il locale “Cielo e terra” di via San Miro a Suello: le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 2 febbraio.

“Questo evento vuole essere l’occasione per presentare la realtà associativa, mostrando innanzitutto il valore di essere iscritti a Fnaarc Lecco e quindi a Confcommercio Lecco – sottolinea Andrea Secchi, presidente di Fnaar Lecco -. Proprio per questo parleremo di servizi e di finanziamenti, andando a rispondere alle domande degli agenti presenti e informando in modo approfondito rispetto alle opportunità che derivano dal far parte di una realtà come la Fnaarc provinciale. Ma l’idea di una serata nasce anche dalla volontà di aggregare e di dare la possibilità a tanti professionisti di conoscersi, con la possibilità di scambiarsi punti di vista e di creare sinergie”.

Dopo il saluto del presidente Fnaarc Lecco, Andrea Secchi, sono previsti gli interventi di Luca Spreafico, vicepresidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco e di Flavio Invernizzi (Ufficio Marketing Confcommercio Lecco). Per iscriversi (entro il 2 febbraio) occorre compilare il seguente form (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZBAnlW4LcgcnVcRBP–KNCvuMNkVL7BvIFm5cv-9caCmKpQ/viewform) o inquadrare il QR code presente sulla locandina dell’evento: al momento della registrazione si otterrà un voucher che dà diritto a una prima consumazione offerta da Fnaarc Lecco.