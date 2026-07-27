Aperto per ferie: sempre più artigiani vicini ai cittadini nei mesi estivi

L’iniziativa di Confartigianato Imprese Lecco non smette di crescere, numeri in aumento per la 31^ edizione

“Una opportunità per le aziende, ma anche una garanzia di un servizio di qualità al giusto prezzo per cittadini e turisti”

LECCO – “Una iniziativa che continua a crescere. Per la 31^ edizione di ‘Aperto per ferie’ contiamo l’adesione di 834 aziende (tabella edesioni 2026), lo scorso anno erano state circa 750. Non possiamo che essere soddisfatti per la grande disponibilità e vivacità delle aziende associate, ma anche per il servizio di grande qualità che anche quest’anno possiamo offrire ai cittadini”.

Il presidente di Confartigianato Imprese Lecco non nasconde la propria soddisfazione per una storica iniziativa dell’associazione che, nonostante l’età, non sembra passare di moda, anzi… “Aperto per ferie” è una iniziativa nata 31 anni fa per rispondere a un momento di crisi: “Oggi fortunatamente l’economia si è ripresa ma l’iniziativa si è consolidata diventando una bella tradizione per non lasciare il territorio da solo in estate – ha continuato il presidente Riva -. Quello che era nato come un servizio ai cittadini oggi, con la crescita del turismo, sta sempre più diventando un punto di riferimento in caso di necessità anche per chi visita il nostro territorio”.

Quest’anno il gruppo di lavoro formato da una decina di persone e guidato da Helen Tentori ha compiuto un lavoro certosino di marketing: “Oltre a essere cresciuta nei numeri di circa il 10%, l’iniziativa si è aperta anche a nuove aziende che non sono associate, a loro saranno omaggiati gli ultimi 6 mesi del 2026 con la promessa dell’adesione a Confartigianato Lecco per il 2027. Siamo felici di questi numeri e, a titolo di curiosità, mi piace sottolineare l’exploit della categoria dei falegnami che è passata dalle 26 adesioni del 2026 alle 79 di quest’anno”.

“Aperto per ferie” è sinonimo di serietà sicurezza e qualità come hanno sottolineato i tre vice presidenti dell’associazione (Dante Proserpio – presidente categoria benessere; Serena Dell’Olio – presidente categoria moda e Paolo Brivio – presidente categoria installatori elettrici), che hanno partecipato, stamattina, alla presentazione dell’iniziativa.

“L’adesione all’iniziativa, oltre a essere un’occasione per le aziende, è anche una garanzia per i cittadini che hanno la necessità dell’intervento di un professionista – hanno detto -. All’interno dell’associazione ci sono aziende che ne sposano i valori, in primis l’onestà, perciò andiamo a garantire un servizio di qualità al giusto prezzo, togliendo spazio a chi cerca di fare il furbo. Oggi riscontriamo sempre più forte la necessità di essere presenti, da un lato perché la gente fa vacanze più dilazionate nel tempo e non assistiamo più allo ‘svuotamento’ della città ad agosto, dall’altro perché si regista anche una crescita del turismo che ha bisogno di servizi”.

Sul sito internet dedicato (per vederlo CLICCA QUI) si possono trovare tutte le informazioni utili (in italiano e inglese) per contattare le imprese che sono suddivise anche per zone oltre che per categoria.

“Negli anni ci siamo accorti che ‘Aperto per ferie’ era un progetto molto attrattivo perciò abbiamo deciso di depositare nome e logo – ha aggiunto in chiusura il segretario generale Matilde Petracca -. Sempre a livello di dati è importante dire che il giorno di Ferragosto saranno aperte 114 imprese contro le 101 dello scorso anno, mentre 76 attività saranno operative per l’intero mese di agosto rispetto alle 72 dell’edizione precedente. Oltre a garantire la correttezza nei confronti dei clienti, questo progetto ha anche una valenza sociali nei confronti delle persone più fragili che, in caso di necessità, possono trovare un supporto. Siamo soddisfatti e l’augurio è di continuare a crescere”.