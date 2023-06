Apre all’IMA di Lecco il nuovo ITS Business Development Manager

“Come Api crediamo fortemente negli ITS e speriamo possano nascerne di nuovi sul territorio”

Il 5 luglio l’Open Day. Il corso partirà ad ottobre

LECCO – Il 5 luglio, a partire dalle 10 in via Caldone 18, si terrà l’OPEN DAY dell’ ITS Business Development Manager che partirà a ottobre 2023 presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco e nato in collaborazione con l’ITS Machina Lonati di Brescia, sostenuto da imprese, associazioni di categoria ed enti del territorio lecchese.

“Fin da quando ci è stato proposto abbiamo subito sostenuto questo progetto – dichiara Marco Piazza direttore di Api Lecco Sondrio – ci è sembrato un corso post diploma molto mirato per le nostre aziende a tal punto da decidere di istituire una ‘Borsa di studio Api Lecco Sondrio‘ da assegnare a uno studente meritevole ma che magari non può pagarsi la retta e sostenerlo in questa scelta di carriera. Come Api crediamo fortemente negli ITS e speriamo possano nascerne di nuovi sul territorio”.

Il percorso in partenza si rivolge a giovani motivati e dinamici in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e si colloca nell’area ITS made in Italy – Servizi alle imprese e nasce come risposta alle esigenze delle tante imprese che necessitano di personale formato da inserire in ambito amministrativo e commerciale.

“Viste le numerose richieste di personale specializzato che ci giungono costantemente da tante realtà del nostro territorio, ci siamo interrogati su come potevamo dare un nostro contributo come scuola e abbiamo deciso di rispondere con l’apertura del percorso ITS Business Development Manager -afferma la prof.ssa Arrigoni Laura, referente per percorso – come risposta concreta a tale esigenza”.

Il corso Business Development Manager è finalizzato alla formazione di una figura di supporto all’imprenditore di piccole/medie imprese che lavora per identificare nuove opportunità di business e sviluppare strategie per acquisire nuovi clienti.

L’obiettivo principale di questa figura è quello di creare e mantenere relazioni solide e durature con i clienti, al fine di massimizzare il valore della loro attività per l’azienda.

Un corso molto apprezzato da tutte le imprese del territorio come ben esplicitato da Marta Rota CEO Varo Srl e consigliere Confindustria Lecco Sondrio con delega Education: “Finalmente nel nostro territorio si approccia un nuovo percorso post diploma, fortemente voluto anche dal tessuto imprenditoriale in quanto formerà figure molto ricercate che si occuperanno di sviluppo e crescita del business aziendale. Sosterrò questo progetto in ogni sua forma, per dare ai nostri ragazzi sempre più opportunità di formazione sul campo, con continui scambi tra didattica e azienda, visione a mio parere estremamente innovativa”.

Per favorire lo sviluppo del business aziendale la figura acquisisce nel biennio competenze relative al project management, gestione e organizzazione aziendale e contabilità. Completano il profilo skills in ambito marketing e comunicazione: social media management, e-commerce, marketing e strategie di internazionalizzazione.

I docenti del corso saranno, per la maggior parte, professionisti del mondo del lavoro. Nell’ambito del percorso si prevedono incontri con esperti ed imprenditori, uscite sul territorio e partecipazioni ad eventi nazionali ed internazionali.

Il percorso formativo prevede 2000 ore di formazione con l’alternarsi di momenti teorici ed esercitazioni pratiche. Nel II anno gli studenti avranno l’opportunità fare un’esperienza in azienda con 800 ore di stage che ha l’obiettivo di consolidare on the job le conoscenze apprese durante il biennio.

Per iscriversi all’OPEN DAY: https://www.itsmachinalonati.it/open-day-lecco

Per informazioni è possibile scrivere a academy@imalecco.cloud o visitare i siti: https://www.itsmachinalonati.it/business-manager-corso e https://imalecco.it/its/