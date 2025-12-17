Ariston acquisisce il 100% di Riello che torna in mano italiane

L’operazione conclusa con Carrier Global Corporation per 289 milioni di euro

Salvi anche i dipendenti del centro di ricerca e sviluppo di Lecco

LECCO – Ariston Group ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% delle azioni e dei diritti di voto di Riello Group e Riello America Llc. Nel 2025 Riello prevede di raggiungere circa 400 milioni di euro di ricavi netti e circa 35 milioni di euro di Ebitda rettificato. Le parti hanno concordato un Enterprise Value di 289 milioni, su base cash and debt-free, pari a circa 5x EV / Ebitda adjusted 2026, includendo la stima delle sinergie a regime.

Tutte le principali strutture industriali di Riello saranno trasferite ad Ariston Group, incluso il centro R&D di Lecco. Circa 1.150 dipendenti Riello entreranno a far parte di Ariston Group. I marchi Riello e Beretta continueranno a operare in Italia e nei mercati internazionali, mantenendo la loro identità distintiva, le rispettive strategie di go-to-market e le linee di prodotto.