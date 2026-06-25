Ariston acquisisce Riello, i sindacati: “Garanzie e prospettive per i lavoratori delle due importanti realtà”

Soddisfazione delle sigle Fim, Fiom e Uilm

“Particolarmente importante è l’impegno dichiarato da Ariston a non procedere né a chiusure di siti né a licenziamenti”

LECCO – Soddisfazione da parte di Fim, Fiom e Uilm per l’acquisizione di Riello da parte di Ariston Group, operazione che, secondo le organizzazioni sindacali, rappresenta un importante passo avanti per il futuro industriale e occupazionale delle due aziende.

In un comunicato congiunto, i sindacati hanno ricordato come circa un anno fa fosse stato aperto un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla luce delle forti preoccupazioni legate al disimpegno della multinazionale Carrier e alle incertezze sul destino del gruppo e dei lavoratori coinvolti.

“Oggi possiamo guardare con maggiore fiducia all’evoluzione della situazione e dirci fiduciosi per l’esito raggiunto”, affermano Fim, Fiom e Uilm, sottolineando il valore dell’operazione che riporta Riello sotto il controllo di una storica realtà industriale italiana.

Particolarmente significativo, secondo le sigle sindacali, è l’impegno assunto da Ariston Group a non procedere né alla chiusura di siti produttivi né a licenziamenti, puntando invece sulle complementarità industriali e produttive tra le due aziende e sulle possibili sinergie derivanti dall’integrazione.

Le organizzazioni dei lavoratori chiedono ora di poter conoscere al più presto il piano industriale operativo, non appena sarà definito nei dettagli e in coerenza con gli impegni illustrati durante il confronto. Per la sua elaborazione potrebbero essere necessari ancora alcuni mesi, ma l’auspicio è quello di arrivare entro la fine dell’anno a un nuovo e proficuo momento di confronto.

“L’obiettivo resta la piena tutela dell’occupazione nelle fabbriche e negli uffici di entrambe le realtà”, ribadiscono Fim, Fiom e Uilm, che intendono accompagnare questa operazione “affinché si traduca in una concreta opportunità di crescita industriale, sviluppo e stabilità per tutti i lavoratori coinvolti”.