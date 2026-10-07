Asili nido, Lecco nel mirino della Uil: “Costi troppo alti e posti insufficienti”

Secondo UIL, con un Isee di 25 mila euro, una famiglia lecchese arriva a spendere 584 euro al mese tra retta e mensa

“Come UIL Lario chiediamo un intervento concreto per ridurre le rette e aumentare i posti disponibili, perché un servizio essenziale come il nido deve essere realmente accessibile”

LECCO – Gli asili nido pesano sempre di più sui bilanci delle famiglie lombarde e Lecco si colloca ai vertici della classifica dei capoluoghi più costosi. Con un Isee di 25 mila euro, una famiglia lecchese arriva infatti a spendere 584 euro al mese, considerando retta e mensa, quando prevista separatamente. A superare il capoluogo manzoniano è soltanto Sondrio, con 641 euro.

È quanto emerge dall’ultima analisi della Uil Nazionale sulle tariffe applicate nei capoluoghi lombardi. Il quadro regionale evidenzia differenze significative: la spesa media mensile in Lombardia raggiunge i 458 euro, contro una media nazionale di 416 euro. Tra i capoluoghi si passa dai 102 euro di Mantova ai 641 di Sondrio, con Varese a 605, Lecco a 584 e Bergamo a 560 euro.

Alla questione delle rette si aggiunge quella, altrettanto rilevante, della disponibilità dei posti. Nell’anno educativo 2023-2024, secondo i dati richiamati dalla Uil, il 59,5% dei servizi per l’infanzia non è riuscito a soddisfare la domanda delle famiglie. Una percentuale che sale al 68,9% considerando il solo settore pubblico.

Per il segretario generale Uil Lombardia Antonio Albrizio, le differenze territoriali non sono più sostenibili: “Non possiamo accettare che il diritto all’asilo nido o l’accesso a un servizio essenziale dipendano dal codice postale o dal Comune in cui una famiglia risiede. Gli asili nido rappresentano un pilastro fondamentale delle politiche sociali ed educative, uno strumento insostituibile per garantire pari opportunità di crescita ai bambini e per sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a partire dall’occupazione femminile. Serve un impegno corale e risorse stabili per abbattere le rette e garantire a tutti i cittadini lombardi lo stesso livello di servizi”.

Il problema, secondo la Uil, non riguarda però soltanto il costo del servizio. Il segretario confederale Uil Lombardia Salvatore Monteduro richiama infatti anche la difficoltà di accesso ai posti disponibili.

“Quando una famiglia si trova a dover sborsare ogni mese quattro, cinque o persino seicento euro per mandare un figlio al nido, siamo di fronte a una spesa che incide pesantemente sul reddito familiare. Ma il problema è duplice: non basta calmierare i costi se poi il servizio non riesce ad accogliere chi ne ha bisogno”, afferma Monteduro.

Il riferimento è anche agli investimenti del PNRR, che secondo la Uil hanno rappresentato un’importante occasione per ampliare l’offerta. “Il PNRR ha rappresentato una grande occasione di investimento, ma costruire nuovi edifici non basta: un nido deve essere realmente aperto, con personale adeguato, orari flessibili e rette sostenibili. Il vero obiettivo deve essere quello di trasformare i posti finanziati in posti effettivi e fruibili”, aggiunge Monteduro.

Il dato di Lecco viene quindi indicato dalla Uil come particolarmente significativo. Con un Isee di 25 mila euro, una famiglia arriva a sostenere una spesa mensile di 584 euro tra retta e mensa, una cifra superiore sia alla media lombarda sia a quella nazionale.

“I dati su Lecco confermano quanto il costo degli asili nido pesi in maniera significativa sui bilanci delle famiglie: con un Isee di 25 mila euro si arriva a 584 euro al mese, tra retta e mensa, ben oltre la media nazionale”, dichiara il coordinatore territoriale Uil Lombardia Dario Esposito.

Per Esposito, il livello della spesa rischia di avere ripercussioni soprattutto sulle famiglie con redditi medi e sulla possibilità di conciliare attività lavorativa e vita familiare. “È un costo che rischia di penalizzare soprattutto le famiglie con redditi medi e di rendere più difficile la conciliazione tra lavoro e vita familiare”, afferma.

Da qui la richiesta della Uil Lario di intervenire contemporaneamente sui due fronti: quello economico e quello dell’offerta. “Come UIL Lario chiediamo quindi un intervento concreto per ridurre le rette e aumentare i posti disponibili, perché un servizio essenziale come il nido deve essere realmente accessibile”, sottolinea Esposito.

La questione, conclude la Uil, riguarda quindi non soltanto il sostegno alle famiglie, ma anche il lavoro e la qualità della vita sul territorio. “Investire nei servizi per l’infanzia significa sostenere le famiglie, l’occupazione femminile e la qualità della vita del territorio”, conclude Esposito.