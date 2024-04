Assemblea elettiva zona 4 e gruppo benzinai: confermati i presidenti uscenti

A guidare il gruppo distributori di carburante sarà ancora Carlo Rusconi

Alla guida del Consiglio territoriale di Valmadrera resta Nicolò Gerin

LECCO – Lunedì 22 aprile è stata giornata di votazioni in Confcommercio Lecco, con le assemblee elettive della Zona 4 (Valmadrera) e del Gruppo distributori di carburante, svoltesi presso la sede di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco.

Nel pomeriggio si è tenuta l’assemblea della Zona 4

Il presidente uscente Nicolò Gerin di Valmadrera ha confermato la propria disponibilità a guidare il Consiglio territoriale ed è stato eletto all’unanimità. Lo stesso è successo per i due consiglieri Claudio Somaruga (Nibionno) e Roberto Tentori (Galbiate), che già facevano parte del direttivo nel precedente quinquennio. Durante i lavori dell’assise è emersa l’importanza delle attività che il neo eletto Consiglio territoriale andrà a svolgere nel prossimo quinquennio 2024-2029, ponendosi come principale interlocutore nei confronti delle Amministrazioni dei Comuni appartenenti alla Zona 4 (Annone, Barzago, Bosisio, Castello Brianza, Cesana, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate, Molteno, Nibionno, Oggiono, Oliveto Lario, Rogeno, Sirone, Suello e Valmadrera), partecipando agli incontri in cui vengono emanate importanti delibere (Pgt o altro) e mettendosi a disposizione per risolvere eventuali esigenze o problematiche sottoposte dagli associati dei territori appartenenti alla Zona 4.

In serata l’assemblea del Gruppo Distributori di Carburante

Nella serata del 22 aprile, invece, si è riunita l’assemblea del Gruppo Distributori di Carburante che ha eletto alla carica di presidente per il quinquennio 2024-2029 Carlo Rusconi di Lecco, riconfermandolo all’unanimità alla guida della categoria. Eletti, sempre all’unanimità, anche i consiglieri Ermes Micheli di Galbiate e Davide Polizzi di Lecco; Micheli faceva parte anche del precedente Direttivo mentre Polizzi è una new entry. Al termine delle votazioni l’assemblea ha aperto una discussione su vari temi di attualità per la categoria, quali le disposizioni legislative in materia di commissioni bancarie sui rifornimenti, i rapporti con le compagnie petrolifere e i relativi prezzi da applicare.