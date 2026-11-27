“Il futuro, a regola d’arte – Saper fare. Saper essere”

Lunedì 30 novembre alle 18 al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco

LECCO – Come cambia l’artigianato nell’era digitale? Quali opportunità offrono le nuove tecnologie? E come possiamo affrontare il futuro senza perdere di vista ciò che conta davvero: le persone, le competenze e le relazioni umane? Se ne parlerà a “Il futuro, a regola d’arte – Saper fare. Saper essere”, l’Assemblea pubblica 2026 di Confartigianato Imprese Lecco, in programma lunedì 30 novembre alle 18 al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco.

“Un’occasione per guardare alle trasformazioni che ci attendono, confrontarci su opportunità e rischi delle nuove tecnologie e riflettere sul valore delle persone nelle imprese di oggi e di domani. Con due punti di vista differenti e complementari”.

Davide Paoli – “L’artigiano digitale”

Fondatore di Clessio Lab, laboratorio artigianale di calzature personalizzate realizzate a mano, seguito da circa 3 milioni di persone sui social. Racconterà come competenze artigiane e comunicazione digitale possano incontrarsi, creando nuove opportunità imprenditoriali.

Giuseppe Lavenia – “Sociali e non social”

Psicologo, psicoterapeuta e docente universitario, esperto di benessere digitale, fondatore dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, GAP e cyberbullismo. Ci aiuterà a riflettere sul rapporto con la tecnologia e sul valore dell’impegno, delle competenze e delle relazioni umane in ottica personale e professionale.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione (iscriviti qui).