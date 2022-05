BCC Carate Brianza: approvazione Bilancio di Esercizio 2021 e rinnovo cariche sociali

Utile netto in forte crescita pari a 13,8 milioni di euro

Redaelli Ruggero eletto nuovo Presidente della Banca di Credito Cooperativo di BCC Carate Brianza

CARATE BRIANZA – Un’Assemblea Ordinaria particolarmente importante quella che si è tenuta sabato, effettuata per il terzo anno consecutivo a causa della pandemia Covid-19 con la compagine sociale rappresentata da un Rappresentante Designato.

È stato approvato il Bilancio di Esercizio 2021, un bilancio dagli ottimi risultati sia economici che patrimoniali, che consolida il buon andamento degli anni precedenti. In occasione dell’Assemblea si è tenuto il rinnovo delle cariche sociali, che ha visto un cambiamento nelle nomine dei vertici dell’Istituto.

L’esercizio si è chiuso con un utile netto in forte crescita il più alto dalla nascita dell’Istituto, pari a 13,8 milioni di euro (+44% rispetto al 2020). Il margine d’intermediazione – come evidenziato nel bilancio – è cresciuto del 19,79% a fronte di una componente di servizi cresciuta del 9,33%. Alto il livello di patrimonializzazione: l’indice CET1 (Common Equity Tier 1 ratio) risulta pari al 19,57%, di gran lunga superiore al minimo richiesto dall’Organo di Vigilanza ed in crescita rispetto al 2020 (16,27%). Consistente anche l’ammontare del patrimonio ai fini vigilanza (total capital ratio), che si attesta oltre 282 milioni di euro.

“Nel 2021 l’andamento della raccolta ha registrato risultati molto positivi, a testimonianza della fiducia da parte della clientela – fanno sapere i vertici dalla BCC di Carate Brianza – la raccolta globale è cresciuta del 12,52% rispetto all’anno 2020, attestandosi a 4.411 milioni di euro. Al risultato ha contribuito un aumento della raccolta diretta, incrementata del 12,65%, e dell’indiretta, che registra una crescita del 12,33% (attestandosi a 1.833 milioni); importante è la crescita del comparto del risparmio gestito (+23%) oltre il miliardo di euro”.

Quindi hanno proseguito: “BCC Carate Brianza anche nel 2021 non ha fatto mancare il supporto all’economia del territorio, rivolgendosi in particolar modo alle famiglie e alle piccole e medie imprese. A fine 2021 il segno tangibile del supporto alle necessità di finanziamento è fornito dalla voce crediti verso la clientela che si attesta a 1.523 milioni di euro, con una crescita del 6,76% rispetto al 2020. Il presidio agli indici di qualità del credito ha visto un forte miglioramento: i crediti deteriorati si riducono infatti del 40% ovvero di ben 28 milioni di euro, il tasso di copertura delle sofferenze cresce, ora al 71,20% (ex 65,63%)”.

Attenzione anche al sociale: “Per il 2021 sono state supportate opere di sostegno alla sanità alla cultura ed al 2 sociale per oltre il milione di euro”.

Fabio Vergani, Direttore Generale BCC Carate Brianza: “Un bilancio con ottimi risultati

che descrivono un grande lavoro di team e l’impegno di tutti i colleghi. Negli anni siamo diventati un forte riferimento per imprese e famiglie del territorio della Brianza. Il bilancio certifica ottima salute, la banca è solida e pronta ad affrontare le sfide che il futuro ci riserverà. Ritengo che il nostro istituto, ma anche il contesto imprenditoriale che ci circonda, abbiano ampiamente dimostrato di saper generare redditività e solidità patrimoniale anche nei contesti più difficili grazie a dinamismo e senso del dovere”.

L’Assemblea Ordinaria aveva all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali le cui votazioni sono avvenute tramite Rappresentante Designato. In seguito, a partire dalle risultanze delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il giorno 7 maggio successivamente all’Assemblea Ordinaria, ha nominato i vertici degli Organi Amministrativi e di Controllo.

Dopo la scelta – ormai nota – di Annibale Colombo di non ripresentare la propria candidatura alla carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dottor Redaelli Ruggero nuovo Presidente della Banca di Credito Cooperativo di BCC Carate

Brianza per il prossimo triennio.

Annibale Colombo: “Soddisfatto dei risultati che, insieme, siamo riusciti a raggiungere

anche quest’anno. Era l’ultimo anno del mio mandato, come già detto ho scelto di non

ricandidarmi. Auguro al nuovo Consiglio di Amministrazione appena eletto

dall’Assemblea e al nuovo Presidente di continuare in quest’opera con l’attenzione ai

numeri che ci ha sempre contraddistinto, ma non dimenticando mai i principi ispiratori

che hanno fin qui guidato la nostra attività.”

Ruggero Redaelli, Presidente BCC Carate Brianza: “Ringrazio per la fiducia che i soci

ed i nuovi consiglieri hanno riposto in me e che cercherò di ricambiare, con il massimo

impegno, nello svolgimento del mio ruolo di Presidente. Essere nominato Presidente

è un onore e, soprattutto, un onere. Le attività che ci aspettano nel prossimo futuro,

contrassegnato da un contesto normativo ed organizzativo in rapida evoluzione, sono

sicuramente impegnative. Sono sicuro che grazie al lavoro della squadra di cui posso

contare potremo affrontare con serenità ed unità di intenti tutte le sfide che ci

aspettano”.

Consiglio di Amministrazione

REDAELLI Dr. Ruggero – Presidente

LONGONI Avv. Roberto – Vicepresidente

CESANA Avv. Elena – Amministratore

CESANA Dr. Arnaldo – Amministratore

MEREGALLI Dr. Luigi – Amministratore

OGGIONI Rag. Daniele – Amministratore

POLTRONIERI Rag. Roberto – Amministratore

VILLA Ing. Chiara – Amministratore

VILLA Ing. Massimo – Amministratore

Collegio Sindacale



BRENNA Dr. Pierluigi – Presidente

CATANIA Dott.ssa Maria Luisa – Sindaco Effettivo

MEREGALLI Dr. Mauro – Sindaco Effettivo

CORBETTA Dr. Matteo Sindaco Supplente

MARIANI Dott.ssa Laura – Sindaco Supplente

Comitato Esecutivo

OGGIONI Rag. Daniele – Presidente

POLTRONIERI Rag. Roberto – Vicepresidente

CESANA Dr. Arnaldo – Membro

LONGONI Avv. Roberto – Membro

MEREGALLI Dr. Luigi – Membro