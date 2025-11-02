Bcc della Valsassina. Oltre 40 partecipanti al Cantiere Cooperativo “Intelligenza artificiale e noi”

Un’occasione di formazione e confronto

Opportunità e sfide dell’intelligenza artificiale

CREMENO – Oltre 40 partecipanti hanno preso parte al Cantiere Cooperativo “Intelligenza artificiale e noi”, promosso dalla Bcc della Valsassina.

I Cantieri Cooperativi sono un progetto formativo ideato dalla Federazione Lombarda e rivolto ai soci delle Bcc associate, nato con l’obiettivo di introdurre i partecipanti agli aspetti chiave, alle opportunità e ai rischi legati a temi di grande attualità, come l’intelligenza artificiale.

Evento organizzato dalla Federazione Lombarda Bcc, in collaborazione con la Rete Regionale Giovani Soci Bcc e ospitato dalla Bcc Valsassina, con il contributo specialistico di Artificial Minds.