BCC Valsassina e Consorzio Turistico della Valchiavenna insieme per promuovere il territorio

Siglata una partnership per sostenere gli eventi sportivi ed enogastronomici del 2026

L’intesa punta a rafforzare l’attrattività della valle e a favorirne lo sviluppo economico e turistico

VALSASSINA/VALCHIAVENNA – Un’alleanza per sostenere la crescita del territorio attraverso turismo, eventi e comunità locali. È quella siglata tra BCC Valsassina e Consorzio Turistico della Valchiavenna, che hanno avviato una partnership destinata ad accompagnare le principali manifestazioni sportive ed enogastronomiche in programma nel 2026.

L’accordo nasce dalla condivisione di una visione comune dello sviluppo della valle e si inserisce nel percorso di radicamento della banca di credito cooperativo sul territorio della Valchiavenna, dove nei prossimi mesi aprirà una nuova filiale a Chiavenna. L’obiettivo è sostenere le iniziative che contribuiscono alla promozione della destinazione turistica e alla crescita del tessuto economico e sociale locale.

“Siamo orgogliosi che una realtà bancaria con una lunga storia alle spalle come BCC Valsassina abbia scelto il Consorzio Turistico della Valchiavenna come interlocutore di riferimento per il proprio ingresso sul territorio – afferma il direttore del Consorzio, Filippo Pighetti –. Questa partnership rappresenta molto più di un sostegno economico: è il riconoscimento del lavoro che da anni svolgiamo per valorizzare la ricchezza di eventi e attività della valle e per fare rete con enti, associazioni e comunità locali. Insieme potremo generare nuove opportunità e dare ancora più forza alla promozione della Valchiavenna”.

La collaborazione, già avviata nei mesi scorsi, accompagnerà l’intero calendario degli eventi del 2026 con l’intento di consolidare l’attrattività della valle e promuovere un modello di turismo sostenibile, partecipato e strettamente legato alla comunità.

Sulla stessa linea la direttrice generale della BCC Banca della Valsassina Credito Cooperativo, Ivana Ciresa, che sottolinea come l’intesa rappresenti “la volontà di sostenere concretamente lo sviluppo e la valorizzazione della Valchiavenna”. L’obiettivo, spiega, è costruire un rapporto che vada oltre i tradizionali servizi bancari, diventando un partner attivo per la crescita del territorio.

“Famiglie, imprese, lavoro, turismo e sociale sono i pilastri sui quali vogliamo investire per migliorare la qualità della vita e la competitività della valle, mettendo sempre le persone al centro. Per questo nei prossimi mesi apriremo una filiale a Chiavenna: non sarà soltanto un nuovo sportello, ma un punto di riferimento stabile per cittadini, imprese e istituzioni”.

Nel comunicato viene infine rivolto un ringraziamento a Michele De Marzi e Maurizio De Giambattista, responsabili dello Sviluppo Gestione Clientela per Valchiavenna e Valtellina di BCC Valsassina, che hanno favorito l’avvio della collaborazione con il Consorzio Turistico, interpretando la volontà della banca di iniziare il proprio percorso in Valchiavenna al fianco delle realtà locali.