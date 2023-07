BCC Valsassina, l’assemblea approva il bilancio d’esercizio 2022

La BCC ha registrato una raccolta complessiva per oltre 629 milioni di euro

Impieghi per oltre 148 milioni di euro a conferma del sostegno verso le PMI e le famiglie nel corso del 2022.

CREMENO – L’Assemblea dei soci di BCC Valsassina, tenutasi in seconda convocazione lo scorso maggio, ha approvato la proposta di bilancio 2022. In continuità con gli esercizi precedenti la Banca, con le sue 13 filiali, oltre 2.900 soci e quasi 12 mila clienti, ha proseguito nel percorso di efficientamento e razionalizzazione finalizzato al rafforzamento organizzativo, economico e patrimoniale della BCC, raggiungendo un CET1 e un TCR pari ciascuno al 48,5%.

Inoltre, nel 2022 è stata data continuità all’azione creditizia nei confronti del territorio generando nuovi impieghi per famiglie e imprese per 28 milioni di euro, per un ammontare complessivo che ha superato i 148 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio 2022 la Banca ha registrato anche una crescita sul fronte della raccolta complessiva con masse che hanno raggiunto i 629 milioni di euro, ottenendo una crescita dell’1,3% sul 2021; nello specifico, l’incremento delle masse è derivato anche dalla buona performance sul fronte della raccolta indiretta che segna una variazione positiva dell’1,3% sull’anno precedente.

Prosegue anche nel 2022 l’attenta azione di monitoraggio e presidio del rischio da parte della Banca, confermando la riduzione dei crediti deteriorati sul totale dei crediti con un NPL ratio lordo al 3,4% (4,6% nel 2021). L’azione di sviluppo e sostegno nei confronti della comunità di riferimento, insieme ad una politica commerciale con una forte caratterizzazione sulla relazione con la clientela e sull’adozione di nuove tecnologie, ha determinato una chiusura di esercizio con un utile superiore ai 4,7 milioni di euro (+75% sul 2021).

Nel corso del 2022 al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche delle comunità locali, nonché la coesione sociale, importante è stato il sostegno della Banca a progetti sociali, culturali, sportivi ed educativi, dando attuazione ai principi cooperativi della mutualità. In corso d’anno, infatti, sono stati erogati oltre 280 milioni di euro, 670 milioni, solo nel triennio 2020-2022.

Ivana Ciresa, Direttrice Generale di BCC Valsassina, ha commentato: “Proseguiamo il percorso di efficientamento e rafforzamento di Banca della Valsassina nonostante un contesto geo-politico complesso e le recenti dinamiche inflazionistiche che hanno impattato la capacità di spesa delle nostre famiglie e PMI. La mission tipica di banca di credito cooperativo ha fatto sì che la Banca sostenesse l’economia locale anche nel perdurante periodo di crisi economica, mantenendo il proprio costante supporto di credito alle famiglie e alle piccole e medie e arrivando ad impiegare oltre 148 milioni di euro. Continua inoltre il percorso evolutivo della Banca anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e sul fronte dei servizi digitali, segnali che provano l’avvio di un percorso di ammodernamento a beneficio di tutte le fasce della clientela, anche di quella più tradizionale”.