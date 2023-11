BCC Valsassina: studenti a lezione di educazione finanziaria

Il Direttore Generale Ivana Ciresa: “Riteniamo che un approccio all’educazione finanziaria per giovani e giovanissimi sia utile e fondamentale per iniziare ad apprendere i primi rudimenti finanziari”

CREMENO – INTROBIO – PREMANA – Nel mese dell’educazione finanziaria #Ottobreedufin2023, che culmina con la Giornata del Risparmio celebrata il 31 ottobre a livello mondiale, la Banca della Valsassina ha realizzato un Open Day rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole medie di Cremeno, Introbio e Premana.

Il progetto ha avuto un duplice obiettivo: l’esperienza di un orientamento professionale da un lato e, dall’altro, l’educazione finanziaria, cooperativa e mutualistica.

“L’iniziativa promossa dalla Banca e rivolta ai giovani studenti valsassinesi era stata interrotta a causa della pandemia Covid-19. Quest’anno abbiamo voluto però ridare vita a questo importante appuntamento, che continua a riscuotere una grande partecipazione” spiega il Direttore Generale Ivana Ciresa.

Questa edizione ha visto come elemento innovativo l’utilizzo del materiale didattico predisposto dalla Fondazione Tertio Millennio ETS, nell’ambito del progetto di educazione finanziaria, cooperativa e mutualistica denominato Metto in Conto il mio futuro.

“Riteniamo che un approccio all’educazione finanziaria per giovani e giovanissimi, come gli studenti di terza media, sia utile e fondamentale per iniziare ad apprendere i primi rudimenti finanziari, utili per il risparmio, per pianificare le proprie spese e progettare il futuro. Infatti – conclude il Direttore Ciresa- anche i piccoli esborsi possono essere gestiti con cura, avendo in mente un chiaro obiettivo. Esserne consapevoli è il primo passo, anche se in giovane età. L’iniziativa mira, inoltre, ad avvicinare i giovani studenti ai valori che caratterizzano una banca di credito cooperativo”.

Un percorso partecipato con grande interesse dagli studenti valsassinesi, che hanno potuto prima conoscere sul campo la professione bancaria e successivamente partecipare alla lezione di educazione finanziaria, utile a comprendere l’importanza di prendersi cura delle proprie finanze fin da giovani.