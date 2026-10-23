Il futuro del Caleotto: investimenti intorno ai 100 milioni e nuovi mercati per l’acciaio lecchese

Dai 29 imprenditori che fondarono lo stabilimento al rilancio di Feralpi Group: 130 anni di storia industriale raccontati al Politecnico di Lecco

Produzione raddoppiata in dieci anni, fatturato verso i 160 milioni e organico cresciuto a 118 dipendenti. Pasini: “Una fabbrica viva, competitiva e pronta a scrivere i prossimi capitoli della sua storia”

LECCO – Novanta milioni di euro investiti negli ultimi dieci anni, una produzione più che raddoppiata e un nuovo traguardo all’orizzonte: raggiungere i 100 milioni di investimenti complessivi nel prossimo triennio. Caleotto celebra i suoi 130 anni guardando soprattutto avanti, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sui mercati europei degli acciai speciali e consolidare il ruolo dello stabilimento lecchese all’interno della filiera siderurgica.

È questo il quadro emerso dalla tavola rotonda “Fabbrica Viva: 120 anni + 10 di Innovazione e Sostenibilità”, ospitata oggi, venerdì 23 ottobre, al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario dell’azienda. Un confronto che ha ripercorso le origini di Caleotto, la difficile stagione che precedette l’ingresso di Feralpi Group e il percorso di trasformazione avviato nel 2015, soffermandosi sui risultati industriali, sull’occupazione e sulle nuove sfide del comparto.

A discuterne, sotto la moderazione di Laura La Posta, caporedattrice de Il Sole 24 Ore, sono stati Giovanni Pasini, presidente di Caleotto, Annalisa Bellante, componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio, e Marco Tarabini, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Per raccontare il presente dell’azienda, Giovanni Pasini ha scelto di partire dalle sue origini, strettamente intrecciate alla vocazione manifatturiera del Lecchese. Una storia nata dalla dedizione al lavoro, dall’intraprendenza diffusa e dalla capacità di collaborazione tra imprenditori e maestranze, elementi che nel tempo hanno contribuito alla formazione di uno dei distretti metalmeccanici più importanti del Paese.

“Non si può parlare dei centotrent’anni di Caleotto senza partire dalla plurisecolare vocazione produttiva di questo territorio e dai valori sui quali si è costruita”, ha sottolineato Pasini, ricordando come il lavoro abbia rappresentato per generazioni uno strumento di crescita personale, familiare e collettiva. Alle origini dello stabilimento ci fu l’iniziativa di 29 imprenditori e trafileri lecchesi, che decisero di unire le forze per creare una realtà specializzata nella produzione della vergella, materia prima indispensabile per alimentare le lavorazioni del filo metallico. Un esempio di cooperazione industriale che, secondo Pasini, presenta molte analogie con la Valle Sabbia, nel Bresciano, territorio d’origine delle famiglie socie di Feralpi Group.

Ad accomunare le due realtà, oltre alla tradizione nella lavorazione del ferro, anche il ricorso storico all’energia idraulica per alimentare magli e officine, una forma di energia rinnovabile utilizzata ben prima che la sostenibilità diventasse un tema centrale dell’industria contemporanea. Pasini ha ricordato soprattutto il ruolo delle maestranze che si sono succedute all’interno dello stabilimento: maestri del forno, fonditori, colatori, laminatori e altre figure specializzate, accomunate dall’orgoglio di contribuire alla produzione e alla crescita dell’azienda.

Una memoria industriale che ha trovato conferma anche negli Open Day organizzati per la cittadinanza, realizzati con il contributo dello staff aziendale e dei rappresentanti dell’Officina Gerenzone, impegnati nella valorizzazione del patrimonio industriale lecchese.

Tra le testimonianze raccolte, Pasini ha voluto ricordare quella di una visitatrice che aveva partecipato all’iniziativa insieme ai figli, ripercorrendo la storia lavorativa del padre, nato nel 1925, e del nonno, nato nel 1890, entrambi legati a Caleotto. Il racconto della donna, commossa nel rivedere gli impianti e le grandi gru a ponte sulle quali avevano lavorato i suoi familiari, è diventato per il presidente il simbolo di un legame che attraversa le generazioni.

Ma la storia di Caleotto è stata segnata anche da profonde difficoltà. “La siderurgia è un settore complesso, soggetto a crisi e ad andamenti molto altalenanti. Eppure Caleotto, come una fenice, è sempre riuscita a risollevarsi”, ha osservato Pasini. Una capacità di resistenza che ha permesso allo stabilimento di mantenere nel tempo la propria funzione originaria: fornire un servizio produttivo al distretto lecchese.

La svolta del 2015 e l’ingresso di Feralpi Group

Uno dei passaggi decisivi della storia più recente arriva nel 2015, quando prende avvio il progetto di rilancio industriale promosso da Feralpi Group insieme a Duferco. Una collaborazione che, ha ricordato Giovanni Pasini, ha consentito di mettere a disposizione del laminatoio lecchese le competenze tecniche e produttive necessarie per ampliare l’offerta e rispondere alle esigenze dei clienti. Fondamentale, in questa fase, l’integrazione con le acciaierie di Calvisano e San Zeno Naviglio, capaci di fornire il materiale destinato alle lavorazioni di Caleotto.

Pasini ha ringraziato per questo percorso Duferco e la famiglia Gozzi, ricordando anche la recente nomina del professor Antonio Gozzi a Cavaliere del Lavoro. Un riconoscimento è stato rivolto inoltre a Domenico Campanella, che ricoprì la presidenza della società, e a Ignio Duboni, per il contributo tecnico fornito negli anni del rilancio e la successiva collaborazione.

Il secondo passaggio fondamentale risale al 2020, in piena pandemia, quando Feralpi Group acquisisce il 100% di Caleotto. L’operazione segna il consolidamento di un modello produttivo integrato, nel quale l’acciaio viene prodotto a Calvisano e successivamente laminato a Lecco, rafforzando la specializzazione del gruppo nel settore degli acciai di qualità.

Fin dall’inizio, ha spiegato il presidente, il rilancio è stato costruito attorno a quattro direttrici: investimenti in impianti e tecnologie, crescita delle competenze del personale, ampliamento dei mercati e miglioramento dell’ambiente di lavoro. Quest’ultimo aspetto ha trovato una nuova espressione anche nelle opere artistiche presentate durante le celebrazioni, realizzate da Tellas sulle pareti dello stabilimento con il coinvolgimento dei lavoratori.

Novanta milioni investiti, la produzione passa da 133 mila a 270 mila tonnellate

A raccontare la trasformazione di Caleotto sono soprattutto i numeri illustrati da Giovanni Pasini. Dal 2015 a oggi sono stati investiti 90 milioni di euro nello stabilimento lecchese, mentre considerando anche gli interventi realizzati nell’acciaieria di Calvisano, a monte del ciclo produttivo, l’investimento complessivo raggiunge 170 milioni di euro.

Una strategia che ha consentito di rinnovare gli impianti, migliorare la qualità degli acciai e ampliare la gamma dei prodotti disponibili. Nel 2016, primo anno completo di attività dopo il rilancio, la produzione si attestava a 133mila tonnellate. Per il 2026 la previsione è di raggiungere circa 270mila tonnellate, più del doppio rispetto al punto di partenza.

Anche il fatturato ha registrato una crescita significativa: dai 63 milioni di euro iniziali ai circa 160 milioni attesi per quest’anno. Risultati raggiunti nonostante un contesto segnato dalla pandemia, dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia e dalle difficoltà attraversate dall’industria siderurgica europea.

A fare la differenza, secondo Pasini, è stata soprattutto la capacità di adattare la produzione alle esigenze dei clienti. “Il nostro punto di forza è stata la flessibilità. Abbiamo cercato di elevare la qualità e di costruire insieme al cliente, come un sarto, l’abito giusto per ciascuna delle sue esigenze”, ha spiegato.

Oggi Caleotto produce acciai speciali destinati a comparti particolarmente esigenti, tra cui lo stampaggio per l’automotive, la trafileria di qualità, la produzione di molle e funi. Per il settore automobilistico l’azienda ha inoltre ottenuto nel 2022 la certificazione IATF, legata agli standard qualitativi richiesti dalla filiera.

Occupazione in crescita: da 73 a 118 dipendenti, più giovani e più donne

Il cambiamento non ha interessato soltanto la produzione. Nel 2015 Caleotto contava 73 dipendenti, con un’età media di 54 anni. Oggi l’organico è composto da 118 persone, mentre l’età media è scesa a 45 anni. Negli ultimi dieci anni sono state inserite 63 nuove risorse, circa la metà delle quali giovani sotto i trent’anni, con una presenza significativa di laureati, in particolare in ingegneria.

Un dato al quale Giovanni Pasini ha attribuito particolare rilievo riguarda anche l’occupazione femminile. Le donne rappresentano oggi il 16% del personale, con diverse lavoratrici impegnate direttamente nei reparti produttivi. Una percentuale che, secondo il presidente, si distingue nel panorama siderurgico nazionale, tradizionalmente caratterizzato da una presenza femminile molto contenuta.

Il rinnovamento dell’organico è stato accompagnato da un cambiamento delle modalità di lavoro. Pasini ha sottolineato come l’immagine della siderurgia legata esclusivamente alla fatica fisica non corrisponda più alla realtà di molti impianti moderni. Le attività richiedono oggi competenze tecniche elevate e una crescente capacità di supervisione dei processi, con numerose operazioni svolte da cabine di controllo climatizzate e dotate di sistemi di sicurezza.

Il legame con le scuole: oltre 40 tesi e 14 neolaureati assunti

Uno dei pilastri del rilancio è stato il rapporto costruito con il mondo della formazione. Dal 2015 Caleotto collabora stabilmente con il Politecnico di Milano, e in particolare con il Polo territoriale di Lecco. In questi anni oltre 40 tesi di laurea sono state sviluppate all’interno dello stabilimento e l’azienda ha assunto 14 neolaureati, cinque dei quali ricoprono oggi ruoli di prima linea nell’organizzazione.

Una collaborazione che ha permesso di introdurre nuove competenze e creare un collegamento diretto tra formazione universitaria e produzione. In occasione del centenario della nascita del padre, la famiglia Pasini ha inoltre istituito al Politecnico un premio di laurea dedicato a Ero Pasini, con l’obiettivo di sostenere la professionalità delle nuove generazioni.

Il rapporto con il territorio si estende anche agli istituti tecnici, attraverso la collaborazione con RoadJob e con le scuole Badoni, Fiocchi, Greppi e Parini. Sono stati attivati percorsi IFTS, progetti di alternanza scuola-lavoro e iniziative di orientamento, che vedono anche i dipendenti dell’azienda incontrare direttamente gli studenti. Un’attività ritenuta fondamentale per avvicinare i giovani a un settore che continua a scontare stereotipi legati alle condizioni di lavoro del passato.

Il tema della collaborazione ha trovato spazio anche nell’intervento di Marco Tarabini, che ha indicato nel rapporto tra Caleotto e Politecnico un esempio concreto di trasferimento tecnologico e crescita condivisa. Un legame che ha permesso di formare e inserire in azienda giovani professionisti, favorendo al tempo stesso lo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione.

Secondo il prorettore, tuttavia, i risultati raggiunti non garantiscono automaticamente quelli futuri. “Il passato non garantisce il futuro”, ha sottolineato. Le trasformazioni tecnologiche e i cambiamenti dei mercati impongono infatti alle imprese di reagire più rapidamente rispetto al passato. Tarabini ha osservato come la successione di eventi straordinari degli ultimi anni stia progressivamente diventando una condizione ordinaria, rendendo necessario ripensare la capacità di adattamento del sistema produttivo.

In uno scenario nel quale possono emergere concorrenti internazionali oggi ancora sconosciuti, la dimensione delle imprese non basta più a determinare la competitività. Per il prorettore, la risposta passa soprattutto dalla capacità di costruire un ecosistema stabile tra università, aziende e centri di ricerca, nel quale la collaborazione produca benefici reciproci.

Un sistema che non si limiti a trasferire competenze, ma che permetta agli studenti di sviluppare relazioni professionali destinate a proseguire anche dopo la laurea. Le università stesse, ha evidenziato, si trovano oggi a competere in un mercato internazionale della formazione sempre più articolato, anche per effetto della diffusione dei percorsi online.

Diventa quindi fondamentale offrire agli studenti qualcosa che non possa essere sostituito da un semplice percorso a distanza: l’esperienza diretta del rapporto con le imprese e la costruzione di una rete di conoscenze radicata nel territorio.

Sicurezza e ambiente: zero infortuni nel 2025 e consumi idrici ridotti di dieci volte

Accanto agli investimenti produttivi e alla formazione, il presidente ha rivendicato i risultati raggiunti sul fronte della sicurezza. Nel 2025 Caleotto ha registrato zero infortuni, un traguardo che Pasini ha definito significativo, pur ricordando la necessità di rinnovare quotidianamente l’attenzione alla prevenzione.

L’azienda ha ottenuto la certificazione ISO 45001 e avviato il progetto “We Are Safety”, dedicato alla promozione di comportamenti sicuri negli ambienti di lavoro. A queste iniziative si affianca un programma di promozione della salute dei dipendenti, finalizzato al benessere psicofisico e alla diffusione di stili di vita salutari.

Un impegno che si estende anche all’impatto ambientale dello stabilimento. Negli ultimi anni sono stati realizzati interventi per migliorare l’efficienza energetica degli impianti, contenere il rumore e ridurre l’impronta carbonica degli acciai attraverso un maggiore ricorso alle fonti rinnovabili. Particolarmente rilevante l’investimento destinato alla gestione dell’acqua.

Con 5 milioni di euro sono stati realizzati nuovi circuiti di raffreddamento, separando quelli diretti e indiretti e introducendo sistemi dotati di torri evaporative. Il risultato, secondo quanto illustrato da Pasini, è stata una riduzione di dieci volte dei consumi idrici legati al processo.

Il manifatturiero lecchese tra crisi e competitività: i numeri di Confindustria

Dalla storia di Caleotto, la tavola rotonda ha allargato lo sguardo all’intero sistema produttivo lecchese. A farlo è stata Annalisa Bellante, componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio, che ha ripercorso le difficoltà affrontate dalle imprese negli ultimi sei anni.

Dalla pandemia, con la sospensione delle attività produttive, si è passati alla carenza di materie prime e componenti, che ha impedito a molte aziende di completare le commesse nonostante gli ordini acquisiti. Poi la guerra in Ucraina, con il conseguente shock energetico, la perdita di alcuni mercati di riferimento e la necessità per numerose imprese di riorganizzare produzioni e strategie commerciali. A complicare ulteriormente il quadro sono arrivati inflazione, aumento dei tassi di interesse, crescita dei costi del lavoro e tensioni commerciali internazionali, comprese le conseguenze dei dazi statunitensi.

Una successione di crisi che ha costretto le imprese ad adattarsi in tempi particolarmente rapidi. “Abbiamo dovuto affrontare in sei anni cambiamenti che normalmente avrebbero richiesto tempi molto più lunghi”, ha osservato Bellante, ricorrendo con ironia al paragone con l’evoluzione darwiniana. La capacità di reagire, secondo la rappresentante di Confindustria, rappresenta uno dei punti di forza del tessuto imprenditoriale lombardo e lecchese.

I numeri confermano il peso del comparto. Nel Lecchese si contano circa 2.400 localizzazioni produttive e 30mila addetti nel settore metalmeccanico e meccatronico, una filiera che comprende siderurgia, macchinari, robotica, componentistica elettrica ed elettronica e mezzi di trasporto.

La specializzazione industriale del territorio è particolarmente marcata: il 54,7% delle imprese manifatturiere lecchesi appartiene alla metalmeccanica e alla meccatronica, contro una media lombarda del 42,2%. Anche le esportazioni confermano la vocazione internazionale del comparto: 4,5 miliardi di euro nel 2025 e 2,4 miliardi nel primo semestre del 2026, secondo i dati illustrati durante l’incontro.

Bellante ha evidenziato come uno dei vantaggi competitivi del distretto risieda nella presenza ravvicinata di imprese specializzate e fornitori, capace di favorire controlli sulla qualità, scambi di competenze e collaborazione lungo la filiera.

Un modello che Confindustria intende rafforzare attraverso gruppi tecnici dedicati all’innovazione, alla sostenibilità e all’energia, affiancati alle iniziative delle singole filiere produttive. L’obiettivo è favorire la contaminazione tra competenze differenti e costruire reti di imprese sempre più solide.

Investimenti verso i 100 milioni e crescita nell’Europa centrale e orientale

Tornando alle prospettive dello stabilimento lecchese, Giovanni Pasini ha annunciato la volontà di completare il programma di investimenti avviato negli ultimi dieci anni, portando progressivamente a regime le nuove tecnologie. L’obiettivo è raggiungere, nell’arco del prossimo triennio, 100 milioni di euro di investimenti complessivi a Caleotto, considerando le risorse già impiegate.

Una crescita ulteriore rispetto ai 90 milioni investiti finora, che si affiancherà al consolidamento commerciale dell’azienda. La strategia prevede di rafforzare le relazioni con i clienti attuali, ai quali viene già proposta una gamma più ampia di prodotti, e di aumentare la presenza sui mercati esteri.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto all’Europa centrale e orientale, aree considerate strategiche per il comparto degli acciai speciali, il cui mercato di riferimento è prevalentemente europeo. Un altro elemento sul quale Caleotto intende puntare è il vantaggio competitivo derivante dagli investimenti ambientali già realizzati.

Pasini ha ricordato come diversi produttori siderurgici europei debbano ancora affrontare la transizione dai cicli integrali, basati sull’impiego di minerale e altoforno, ai processi con forno elettrico. Un cambiamento che comporta investimenti molto elevati, nell’ordine di centinaia di milioni o addirittura miliardi di euro per singolo stabilimento.

“Il percorso di decarbonizzazione che abbiamo già compiuto ci pone in una posizione di forza rispetto a concorrenti europei che devono ancora affrontare trasformazioni molto onerose”, ha spiegato. La competitività futura passerà anche dalla capacità di collaborare con i principali operatori industriali per sviluppare acciai più performanti, sostenibili e convenienti, rispondendo alle esigenze di mercati in continua evoluzione.

“Possiamo mettere a disposizione competenze, tecnologie, entusiasmo e un sistema produttivo competitivo e flessibile, pronto a evolvere insieme a quello dei nostri clienti”, ha evidenziato Pasini.

Dal rapporto con il territorio alla ricerca degli acciai del futuro

Nel suo intervento conclusivo, il presidente ha ricordato anche le difficoltà iniziali nel ricostruire un rapporto di fiducia con il territorio. Dopo le crisi attraversate da Caleotto sotto le precedenti proprietà, l’arrivo del nuovo gruppo industriale era stato accompagnato da una comprensibile prudenza.

Un atteggiamento cambiato progressivamente grazie agli investimenti, ai risultati e alla continuità delle attività. Oggi, secondo Pasini, si è consolidata la consapevolezza che uno stabilimento Caleotto forte contribuisca a rendere più solide e competitive anche le imprese della filiera lecchese.

Da qui il ringraziamento alle amministrazioni comunali, alle istituzioni, alle università, alle scuole, alle associazioni e alle realtà del volontariato che hanno accompagnato il percorso di rilancio. Un riconoscimento particolare è stato rivolto ai collaboratori e ai manager, tra i quali l’ingegner Angelini e il dottor Zanardelli, succedutisi nel ruolo di consiglieri delegati, oltre agli imprenditori e ai clienti che hanno creduto nel progetto industriale.

Guardando al futuro, Pasini ha indicato nella collaborazione con le aziende del territorio una delle priorità. L’obiettivo è sviluppare nuovi progetti di ricerca sugli acciai, migliorare l’organizzazione delle lavorazioni lungo la filiera e individuare soluzioni logistiche vantaggiose sia per lo stabilimento sia per la città.

“Vogliamo fare rete sul nostro territorio, coinvolgere ed essere coinvolti”, ha affermato.

Un’impostazione che richiama idealmente quella dei ventinove imprenditori che diedero origine allo stabilimento e delle officine che, lungo il Gerenzone, contribuirono alla formazione del distretto industriale lecchese.

“Le nuove generazioni cercano formazione e valori, non soltanto stipendio”

Il confronto sulle prospettive industriali ha riportato al centro anche il tema del capitale umano. Annalisa Bellante ha sottolineato come le imprese stiano investendo su due direttrici fondamentali: transizione digitale e sviluppo di modelli produttivi sostenibili.

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle principali opportunità, ma la sua diffusione è ancora nelle fasi iniziali. Nel corso dell’incontro è stato ricordato come circa il 30% delle imprese lombarde abbia già avviato percorsi di adozione di queste tecnologie.

Per Bellante, tuttavia, innovare non significa soltanto introdurre nuovi macchinari o software, ma soprattutto investire nella formazione continua delle persone. Una riflessione che si lega alla crescente necessità delle aziende di attrarre e trattenere i giovani talenti.

La rappresentante di Confindustria ha raccontato un’esperienza maturata durante un’iniziativa formativa nell’ambito degli ITS, dove agli studenti era stato chiesto di indicare le principali aspettative nei confronti di un futuro datore di lavoro. Contrariamente alle previsioni degli adulti presenti, i ragazzi non avevano indicato al primo posto lo smart working o la retribuzione.

La priorità era stata attribuita alle opportunità di formazione e crescita professionale, seguite dai valori dell’azienda, a condizione che questi ultimi fossero concretamente applicati e non soltanto dichiarati. Un risultato che, secondo Bellante, dimostra quanto siano cambiati i criteri con cui le nuove generazioni valutano il mondo del lavoro.

Da qui l’importanza di investire nell’identità aziendale, nel benessere dei collaboratori e in una cultura organizzativa capace di favorire il dialogo tra generazioni differenti. La rappresentante di Confindustria ha richiamato anche i rischi legati a operazioni societarie concentrate esclusivamente su fatturato e profitti, senza un’adeguata attenzione alle persone che costituiscono il patrimonio di competenze delle imprese. In questo contesto ha espresso apprezzamento per il progetto artistico di Caleotto, interpretato come un esempio di attenzione al benessere complessivo dei lavoratori.

Un concetto che supera la tradizionale idea di welfare aziendale, estendendosi alla qualità degli ambienti, alle relazioni e alla possibilità di riconoscersi nei luoghi in cui si lavora.

A chiudere la tavola rotonda è stato Marco Tarabini, che ha individuato nell’attrattività una delle parole chiave per il futuro dell’industria e della formazione. Le aziende dovranno essere capaci di attirare giovani competenti, mentre le università dovranno continuare a richiamare studenti e prepararli a un mercato del lavoro in trasformazione. Un rapporto di reciproca responsabilità, nel quale la capacità di formare e trattenere persone qualificate diventa un elemento decisivo per la crescita economica.

Tarabini si è soffermato in particolare sull’intelligenza artificiale, sottolineando come queste tecnologie siano destinate a diventare strumenti sempre più diffusi, accessibili anche ai concorrenti. Per questo, secondo il prorettore, il vero vantaggio competitivo continuerà a essere rappresentato dalle competenze e dalla capacità delle persone di individuare nuove direzioni di sviluppo.

“L’intelligenza artificiale deve rimanere governata dalle persone”, ha osservato. La differenza, ha aggiunto, non sarà determinata soltanto dalla quantità di risorse investite nei sistemi informatici, ma dalla capacità di formare professionisti in grado di utilizzarli per sviluppare conoscenze, prodotti e processi.

Un messaggio che si collega direttamente alla trasformazione vissuta da Caleotto nell’ultimo decennio: nuovi impianti, nuove tecnologie e nuovi mercati, accompagnati da un significativo ricambio generazionale e da un rapporto sempre più stretto con le scuole e il Politecnico.

I centotrent’anni dello stabilimento diventano così non soltanto il traguardo di una lunga storia industriale, ma il punto di partenza per la prossima fase di sviluppo. Dopo il rilancio produttivo e organizzativo, la sfida sarà consolidare gli investimenti, ampliare i mercati e rafforzare una rete di competenze capace di accompagnare l’azienda nei prossimi decenni.

È la prospettiva indicata da Giovanni Pasini al termine del confronto: “Il Caleotto del 2026 è una fabbrica viva, competitiva, profondamente modernizzata e pronta a costruire i prossimi capitoli della sua storia insieme al territorio”.