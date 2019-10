A Calolzio il primo Job Pass: tanti giovani all’appuntamento con le aziende

Al Lavello il career day della Valle San Martino

Stand e workshop per favorire il contatto tra aziende e giovani

CALOLZIOCORTE – Job Pass: le aziende del territorio hanno incontrato tanti giovani del territorio questa mattina, sabato 19 ottobre, presso gli spazi del Monastero del Lavello a Calolziocorte.

E’ stato il primo Career Day della Valle San Martino, un’occasione unica per mettere in contatto gli studenti delle scuole superiori, i neolaureati e tutti i giovani che erano interessati a conoscere le aziende e ciò che producono anche in prospettiva di eventuali future collaborazioni.

L’iniziativa del Comune di Calolziocorte è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione del Monastero del Lavello e l’Istituto Rota di Calolziocorte nell’ambito del progetto WorkStation.

Durante la giornata si sono svolti workshop e sessioni di presentazione collettiva e un percorso tra gli stand dove i giovani hanno potuto ricevere tutte le informazioni. Un evento che si proponeva come momento d’incontro tra domanda e offerta, con l’obiettivo di orientare i giovani nella ricerca attiva del lavoro, promuovendo la conoscenza delle realtà professionali del territorio.