Calolzio. Gal Quattro Parchi: “Pioggia di domande per la seconda tornata di bandi”

Soddisfatto il presidente Piergiorgio Locatelli

“Il nostro Piano di Sviluppo Locale procede molto bene”

CALOLZIOCORTE – E’ in corso la seconda tornata di pubblicazione dei bandi del GAL quattro parchi Lecco Brianza: una parte dei bandi sono stati chiusi e per essi sono iniziate le fasi di istruttoria per l’accettazione delle domande. “Stiamo ricevendo una pioggia di domande di finanziamento!”.

“Enti Pubblici ed Aziende Private stanno rivolgendo al nostro GAL sempre maggiore attenzione, con la volontà di cogliere le opportunità di sostegno che possono ottenere tramite i bandi di finanziamento che eroghiamo nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale – spiega il presidente Piergiorgio Locatelli -. Sui nuovi bandi, ad oggi, sono arrivate 38 domande di finanziamento per un valore complessivo di circa 2.250.000 euro, importo ben superiore a quello ricevuto nella prima fase di lavoro. Altre ne arriveranno entro fine mese”.

Il GAL è ora impegnato nelle istruttorie per poter validare le richieste ed assegnare i soldi. “Alcune operazioni hanno riscosso moltissimo interesse, superiore a quanto da noi preventivamente ipotizzato. Sebbene nell’immediato potrebbero non essere disponibili fondi a sufficienza per soddisfare le richieste, nel giro di pochi mesi procederemo ad una rimodulazione delle dotazioni finanziare, con l’obiettivo di accontentare tutti coloro che hanno presentato richieste ammissibili al contributo”.

Inoltre, una volta finita questa seconda fase di bandi, il GAL avrà il compito di interpretare al meglio le esigenze che il territorio ci sta segnalando per poter predisporre le dotazioni finanziare adeguate alle potenziali future richieste: “Osservando complessivamente l’evoluzione dei lavori del GAL, posso con soddisfazione dire che il nostro Piano di Sviluppo Locale procede molto bene”.