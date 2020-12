Calolzio. Il Presidente della Repubblica Mattarella premia Fontana Group

Mattarella conferisce all’azienda calolziese il Premio Nazionale per l’Innovazione

Riconoscimento anche da Confindustria con il Premio Imprese per l’Innovazione

CALOLZIOCORTE – Fontana Group è stata insignita di due prestigiosi riconoscimenti, il Premio Imprese per l’Innovazione, assegnato da Confindustria e il Premio dei Premi, ovvero il Premio Nazionale per l’Innovazione, conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Confindustria ha assegnato all’azienda calolziese il Premio Imprese per l’Innovazione, dato alle imprese in grado di evidenziare performance di business elevate, conseguite tramite la capacità di innovare a 360°, in tutti gli ambiti aziendali. Giunto alla sua undicesima edizione, il Premio Imprese per l’Innovazione ha visto la stessa Fontana Group ricevere questo premio già nel 2008 e la menzione speciale nel 2010.

Le 3 migliori Grandi Imprese vincitrici del Premio Imprese per l’Innovazione hanno ricevuto anche il Premio dei Premi, ovvero il Premio Nazionale per l’Innovazione: la cerimonia di assegnazione dei premi si è svolta virtualmente venerdì 11 dicembre alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Ministra per la Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, della Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano e del Presidente della Fondazione COTEC, Luigi Nicolais.

A rappresentare l’azienda calolziese è stato il Presidente e Amministratore Delegato Walter

Fontana, collegato in diretta Skype. Il Gruppo ha ottenuto il Premio dei Premi nella categoria “Industria e servizi Grandi Imprese” per aver utilizzato l’innovazione e le tecnologie più avanzate come motori della crescita a livello nazionale e internazionale e del conseguimento di un costante vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti. L’obiettivo di questo riconoscimento è diffondere attraverso iniziative destinate a durare nel tempo la cultura dell’impegno creativo, dell’innovazione e del miglioramento continuo, come pratica allargata e fattore di successo in tutti i possibili campi di attività pubblici e privati.